Результат будет невероятным: при каком условии F-16 играют фундаментальную роль в войне

Долгожданные истребители F-16 наконец прибыли в Украину. В первое время они должны были бы выполнять функции для защиты украинского неба.

Однако и для этого необходим широкий спектр вооружения, в частности ракеты различной дальности. Военный эксперт Петр Черник в эфире 24 Канала объяснил, какие именно ракеты и какое количество самолетов F-16 будет необходимым для взлома в войне.

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F-16 могут показать невероятные результаты

В Украину уже прибыли истребители американского производства F-16. Сейчас наше государство получило небольшое количество самолетов – вероятно, до 10 единиц.

F-16 могли бы сыграть фундаментальную роль в этой войне, но их критически мало. 10 единиц – это очень хорошо, они однозначно заработают как зенитно-ракетные комплексы, летающие. Думаю, что уже и есть подтвержденная их работа, но хорошо, что ее не "засвечивают". Это перехватчики, они охотятся за крылатыми ракетами, а в нашем случае и за "Шахедами",

– отметил Петр Черник.

Однако для того, чтобы F-16 эффективно выполняли свою оборонную работу, для них нужны определенные виды вооружения.

По словам Черника, говорится о штатных ракетах класса "воздух – воздух" вроде AIM-9 Sidewinder до 20 километров, AIM-7 Sparrow до 70 километров и наиболее нужная Украине – AIM-120 до 180 километров. Есть также высокоскоростная 20-миллиметровая пушка на 6 стволов M61 "Вулкан" – супероружие для уничтожения тех же "Шахедов". Благодаря этим ракетам Украина бы гарантированно улучшила защиту неба.

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Чтобы F-16 заработали в режиме бомбардировщиков, нужно хотя бы несколько эскадрилий. Тогда был бы по-настоящему полезный эффект их работы. Эскадрилья – это 12 машин. Если бы условно на каждом оперативном направлении в отрезке до 100 километров такая эскадрилья была бы, то через некоторое время результат был бы невероятным. Но имеем то, что имеем,

– подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что, по данным западными СМИ, до конца 2024 года Украина должна получить 20 истребителей. Другие обещанные 59 самолетов должны поступить партиями в течение 2025 года.