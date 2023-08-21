Критически необходимы: военный эксперт назвал главное преимущество самолетов F-16
Нидерланды и Дания 20 августа обязались поставить Украине 61 истребитель F-16. Самолеты полностью боеспособны, потому критически необходимы для Воздушных сил Украины.
Эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива, военный эксперт Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, в чем же плюсы таких желанных самолетов F-16. Эти "птички" однозначно укажут российским кораблям на их место – дно в водах Черного и Азовского морей.
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Планы изменились
Весной 2023 года распространялась информация, что Нидерланды заключили контракт о передаче около 50 самолетов F-16 Воздушным силам США. Самолеты – списаны, но вполне боеспособны. Соединенные Штаты закупили их для тренировочных нужд, чтобы те выполняли в небе роль условного противника.
Нидерланды передали 12 самолетов США, но затем приостановили исполнение контракта. Одна из причин – допустим, что уже тогда Амстердам дал согласие о передаче F-16 Украине. "Птички" абсолютно исправны, которые не нужно расконсервировать.
Одни говорили, что F-16 появятся в Украине в течение 4 месяцев, другие – гораздо раньше. Главную роль сыграли россияне, постоянно мониторящие ситуацию. После информации о том, что американские F-16 могут раньше появиться в Украине – Россия преступно нанесла удары по тыловым аэродромам Староконстантинова, Прикарпатья и города Дубно.
Жовтенко о преимуществах истребителей F-16: смотрите видео
Все публичные обсуждения о передаче самолетов F-16 или зимой 2023 года, или летом 2024 года - направлены, чтобы сбить с толку противника. Пока все аналитики и эксперты публично обсуждали эту тему, работала международная авиационная коалиция, обеспечившая положительный результат для Украины.
Какое главное преимущество самолетов F-16
Оглашение Данией и Нидерландами о готовности поставлять F-16 Украине означает, что решены все сопутствующие вопросы. Сейчас предпринимаются практические шаги, чтобы реализовать конкретный результат в решении этих вопросов.
Речь идет об обучении пилотов, аэродромных служб, подготовке украинских аэродромов и старших офицеров, которые, очевидно, будут командовать использованием этих самолетов на уровне командования Воздушных сил Украины. Также говорится о поставках запасных запчастей, отладке логистики, ремонте F-16. И, конечно, нужное вооружение для этих истребителей.Заметьте! Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что украинские пилоты, инженеры и техники в определенном количестве начали обучение на самолетах F-16. В программу обучения также входит обучение по английскому языку.
Главное преимущество самолетов F-16 – современное вооружение, ракеты класса "воздух – воздух", "воздух – земля", а также ракеты для поражения надводных и подводных кораблей.
Критически необходимый инструмент для Украины. С одной стороны, чтобы оградить украинское небо. А с другой стороны, чтобы поддержать контрнаступление на Востоке и на Юге,
– резюмировал Тарас Жовтенко.
Что известно о передаче самолетов F-16
- В воскресенье сразу две страны – Нидерланды и Дания – заявили, что готовы передать нашему государству многоцелевые истребители F-16. В общей сложности говорится о 42 самолетах от Нидерландов и 19 самолетах от Дании.
- Премьер-министр Дании намекнула, что наша страна может получить первые 6 истребителей к началу 2024 года. Фредериксен надеется, что эти самолеты помогут Украине защитить свое небо и свой народ, а также вернуть временно оккупированные россиянами территории.
- В то же время премьер-министр Нидерландов Рютте заявил, что сейчас происходит языковое обучение украинских пилотов. Военное обучение должно начаться как можно быстрее.