Нам не нужно сбивать какие-либо цели на территории России: какая главная задача истребителей F-16

В Японии завершился саммит G7. Предварительно сообщалось, что там могут обсудить вопросы передачи истребителей F-16, крайне необходимых Украине. У мировых лидеров могут быть опасения по поводу эскалации войны, однако Украине не нужно сбивать какие-то цели на территории России.

Об этом 24 Каналу заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он объяснил основную задачу F-16.

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Украина защищается

Безусловно, и Су-25 советского образца, и МиГ-29 от Словакии и Польши усилили украинскую штурмовую авиацию. Украина нацелена на получение истребителей F-16, которые позволят получить преимущество в небе над врагом и поражать его логистические цели.

У мировых лидеров есть опасения по поводу эскалационных процессов. Поэтому мы подчеркиваем, что Украина имеет право защищаться и освобождать свои территории с оккупированным Крымом тоже. Нам не нужно сбивать какие-либо цели на территории России. Достаточно иметь вооружение, которое будет угрожать их самолетам на подступах к нашему государству, в частности на Севере,

– сказал спикер Воздушных сил.

Он разъяснил, если там будут расположены дальнобойные системы ЗРК, будут дежурить западные истребители F-16 с мощным вооружением и охранять украинское воздушное пространство, то россияне не решатся близко подлетать.

"Это такой превентивный путь и ответ нашим западным партнерам, что Украина защищается, а не нападает", – подчеркнул Игнат.

Юрий Игнат о западных истребителях F-16: смотреть видео

Кроме того, F-16 могут быть мощным средством ПВО. Внутри страны они помогут бороться с вражескими дронами и ракетами.

"Они, к сожалению, прорываются для того, чтобы выявлять системы ПВО, низко летят по рельефу. F-16 благодаря своему мощному радару могут эффективно реагировать. Они будут расставлены в разных районах государства и будут оперативно реагировать на том или ином направлении – взлетать и уничтожать дроны и ракеты", – объяснил он.

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