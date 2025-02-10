В НАТО объяснили, как F-16 существенно помогли Украине

F-16, поступившие на вооружение Украины существенно усилили ее способность противостоять ракетным и дроновым атакам. Также они эффективно наносят удары по вражеским позициям.

Их роль проанализировал адмирал Джузеппе Каво Драгоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью ArmyInform.

Смотрите также Адмирал НАТО ответил, какие союзники России помогают ей продолжать войну

Как F-16 помогли Украине

Истребители F-16, поступившие на вооружение Воздушных сил ВСУ, значительно укрепили обороноспособность страны перед ракетными и дроновыми атаками России.

Как сообщил председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, эти самолеты играют ключевую роль в противодействии воздушным угрозам.

Самолеты F-16, которые вошли в состав Воздушных сил ВС Украины, усилили способность противостоять российским воздушным угрозам, перехватывать вражеские самолеты и наносить эффективные удары по военным целям,

– заявил Драгоне.

В то же время эффективность использования F-16 зависит от следующих факторов:

уровня подготовки украинских пилотов;

возможностей технического обслуживания самолетов;

наличия боеприпасов и запасных частей.

НАТО способствует обучению пилотов и технического персонала, а также обеспечивает логистическую поддержку, чтобы максимизировать боевые возможности F-16.

Еще в 2023 году Великобритания и Нидерланды инициировали обучение украинских пилотов на этих истребителях. Позже США одобрили передачу самолетов Украине, при условии, что они не будут использоваться для атак по территории России.

Добавим, в августе 2024 года первые F-16 официально передали Нидерланды и Дания, а Бельгия планирует передать еще 30 истребителей до 2028 года.