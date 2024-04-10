У Греции большой авиапарк F-16: насколько реальна передача этих самолетов Украине

Греция может передать или продать Украине 32 истребителя F-16. У государства большой авиапарк F-16, поэтому они могут предоставить Украине эти самолеты, если получат от США, например, F-35.

Все зависит от того, как быстро США будут готовы принять соответствующее решение. Это 24 Каналу отметил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Реальный сценарий

Александр Мусиенко отметил, что сейчас Греция решает вопрос о перевооружении. По его мнению, самым действенным может быть сценарий, что Афины обратятся к США, что они готовы передать F-16 Украине, если получат F-35 и более новые самолеты класса F.

Думаю, это может произойти. Потому что это не зависит от финансирования Украины. F-35 финансируются с помощью того оборонного бюджета, который США приняли. Поэтому нет каких-то предпосылок для того, чтобы запретить их дальнейшую передачу Украине, если США Греции предоставят F-35,

– объяснил он.

Однако все зависит от того, как быстро США будут готовы принять это решение. Ведь перед выборами президента американцы более сосредоточились на внутренней ситуации в государстве.

"Дальше уже обучение пилотов, подготовка и оснащение нашей аэродромной сети, инфраструктуры и многое другое. Но теоретически это решение возможно", – добавил военный эксперт.

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