Не только F-16, – в Нидерландах рассказали, какое оружие передадут Украине

Украина получила дополнительные истребители F-16 от Нидерландов в феврале. Военная помощь будет продолжаться и в дальнейшем. Уже готовятся новые поставки, которые усилят Украину.

Об этом 24 Каналу рассказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. По его словам, встреча в формате "Рамштайн" 12 февраля была эффективной. Союзники соглашаются, что обеспечить мир в Украине можно только силой. Поэтому есть намерения предоставить нашему государству много военной помощи в краткосрочной перспективе.

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Какое оружие Украина получит от Нидерландов

Как отметил Брекельманс, Нидерланды уже передали Украине истребители F-16. Сюда входит полный пакет обслуживания этих самолетов. Речь идет об оружии для истребителей; запчастях; обучении персонала и т.п.

Важно, что в будущем Украина получит еще дополнительные F-16 от Нидерландов. Но никто не будет сообщать детали по понятным причинам.

Мы предоставим больше F-16. Также мы продолжаем делать все, чтобы эти истребители оставались боеспособными. Не буду давать подробности относительно цифр и точной даты поставки. Не хотим информировать Путина,

– сказал Брекельманс.

Нидерланды имеют большой план сотрудничества с Украиной относительно дронов и различных других боеприпасов. Также там будут передавать больше бронированных машин и различного другого оборудования.

Страны НАТО готовы усиливать военную поддержку Украины. Речь идет не только о передаче вооружения, но и об увеличении производства.

На "Рамштайне" было видно сильный уровень единства и решимости сделать все, чтобы продолжить поддержку Украины. Нам нужно производить больше. Сначала была война поставок вооружений. Сейчас она превратилась в войну производства. Нам в Европе нужно делать больше. Надо масштабироваться,

– подчеркнул Брекельманс.

Добавим, спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что война в Украине должна закончиться как можно быстрее. Он публично объявил о 180 днях, в течение которых нужно дойти до конца войны. И не менее важно, чтобы мир был долговременным, а война не началась снова.