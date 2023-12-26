Первая группа пилотов завершила базовую подготовку в Британии: дальше – учатся управлять F-16 в Дании
Первая группа украинских пилотов уже прошла базовую подготовку в Великобритании. Теперь наши военные учатся управлять F-16 в Дании.
Об этом сообщили в Минобороны Великобритании и глава МО Украины Рустем Умеров, передает 24 Канал. Отметили, что речь идет о 6 украинских пилотах.
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После базовой подготовки обучение на F-16
В британском Минобороны отметили, что первая группа украинских пилотов, прошедших подготовку Королевских ВВС, учится управлять истребителями F-16 в Дании.
В августе Королевские военно-воздушные силы начали специальную подготовку по английскому языку для авиации группы из шести опытных украинских пилотов истребителей. После этого наши защитники отправились в Данию, где будут учиться управлять боевыми самолетами.
Кстати, еще 10 наших пилотов приняли участие в языковой подготовке и остаются в Великобритании, чтобы продолжить практическую базовую летную подготовку, получить важные навыки, такие как авиационная медицина и обучение на центрифуге.
Эта программа приблизит будущих украинских пилотов к стандартам НАТО в сфере пилотирования истребителей. Кроме подготовки пилотов, десятки украинских авиатехников также проходят подготовку английского, ориентированную именно на инженерное дело.
Я горжусь поддержкой, которую Королевские воздушные силы оказывают следующему поколению украинских боевых пилотов и наземному персоналу, которые станут первой линией обороны в защите украинского неба,
– подчеркнул министр обороны Великобритании Грант Шэппс.
К слову, Британия продолжит обучение украинских пилотов и наземного персонала в 2024 году.
Министр обороны Украины поблагодарил правительство Великобритании и Гранта Шэппса за участие в подготовке боевых украинских пилотов.
Украина высоко ценит подготовку, которую Великобритания и другие партнеры предоставляют нам для пилотирования истребителями F-16 в Украине. Это быстрая и эффективная программа для обеспечения украинских пилотов навыками, необходимыми им в войне против России,
– подчеркнул Рустем Умеров.
Раньше Нидерланды начали подготовку первых 18 самолетов F-16 для доставки в Украину
Что известно о программе учений в Великобритании
- В Минобороны Британии отметили, что программа разработана, чтобы дать пилотам-стажерам навыки, необходимые для перехода к следующему этапу обучения на истребителях в странах-партнерах, и приблизить будущих пилотов к стандартному подходу НАТО по полетам.
- Также отметили, что пилоты, которые проходят базовую схему летной подготовки, проводят практические занятия на самолетах Grob Tutor с опытными инструкторами ВВС. Их учат общим процедурам управления, полетам по приборам, навигации на среднем и низком уровнях, а также полетам в строю.
- "После завершения обучения в ВВС пилоты будут проходить подготовку в другой европейской стране для углубленной летной подготовки. Это подготовит их к тренировкам на самолетах F-16 Fighting Falcon под наблюдением Дании, Нидерландов и Соединенных Штатов, которые возглавляют коалицию ВВС", – подчеркнули в британском Минобороны.