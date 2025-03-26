"Более 80% выпущенных ракет – в цель": украинский пилот F-16 впервые дал интервью

Воздушные силы впервые опубликовали интервью с украинским боевым пилотом, который освоил истребитель F-16. Летчик раскрыл, как и с какой эффективностью удается работать на западной авиации.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. В то же время ни имени, ни позывного пилота раскрыто не было из соображений безопасности.

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Что рассказал пилот о работе на F-16

В интервью пилот F-16 рассказал, что постоянно выполняет полеты для воздушной разведки объектов и войск россиян. Почти ежедневно он осуществляет не один и не два боевых вылета для поражения противника за линией боевого соприкосновения – как на территории России, так и на временно оккупированных землях.

Также, по его словам, пилоты истребителей F-16 осуществляют полеты для прикрытия других боевых собратьев – на МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-25.

Пилот добавил, что эффективность использования западной техники украинскими военными, как наземной, так и воздушной, очень высока. Почти каждая ракета приходит в цель.

Когда я говорю 'почти каждая', то это на самом деле почти каждая – это не четыре из восьми, это более 80% выпущенных нами ракет приходят в цель и уничтожают как "Шахеды", так и крылатые ракеты – что морского, что воздушного, что наземного базирования,

– рассказал летчик.

Цели пилотам заблаговременно известны. По его словам, украинская разведка работает достаточно неплохо, и летчики получают все необходимые данные.

"Наши силы разведки очень быстро адаптируются. Мы получаем эти все данные, данные довольно актуальны. Если мы захотим, то наша бомбочка залетит кому-то в окошко", – подчеркнул пилот F-16.

В Воздушных силах ВСУ отметили, что это интервью записали 19 марта – в то время ряд российских телеграм-каналов сообщали о якобы сбивании истребителя F-16 над Сумской областью с помощью зенитно-ракетного комплекса С-400, который действовал в паре с истребителем Су-35. Однако глава управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ эту информацию опроверг.