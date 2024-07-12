Можно даже корабли топить: что смогут делать F-16 в Украине и от чего это зависит

Истребители F-16 очень важны для обороны Украины в войне против России. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что первые самолеты из Дании и Нидерландов уже направляются в Украину.

Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу, что Силы обороны могут использовать F-16 для различных задач. Однако это зависит от типа вооружения, которым будут оснащены эти истребители.

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"Если это будет все необходимое оружие, то можно будет сбивать любые цели, в том числе и топить корабли, потому что F-16 могут быть оснащенными противокорабельными ракетами", – отметил он.

Задачи F-16

По словам Дениса Поповича, истребители F-16 в войне против России имеют очень много задач, в частности они могут поддерживать украинские войска на тяжелых направлениях по линии фронта. Их можно применять в противовоздушной обороне.

Много локаций, где эти задачи необходимо выполнять. Вероятно, придется выбирать одно направление, на котором эти самолеты необходимы в первую очередь,

– наговорил военный обозреватель.

Он подчеркнул, что важных направлений сейчас есть много, поэтому истребители будут применяться очень активно.