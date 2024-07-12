Військовий оглядач Денис Попович розповів 24 Каналу, що Сили оборони можуть використовувати F-16 для різних завдань. Однак це залежить від типу озброєння, яким будуть оснащені ці винищувачі. Дивіться також В очікуванні повітряних боїв: авіаексперт сказав, які завдання виконуватимуть перші F-16 "Якщо це буде вся необхідна зброя, то можна буде збивати будь-які цілі, зокрема й топити кораблі, бо F-16 можуть бути оснащеними протикорабельними ракетами", –зазначив він. Завдання F-16 За словами Дениса Поповича, винищувачі F-16 у війні проти Росії мають дуже багато завдань, зокрема вони можуть підтримувати українські війська на важких напрямках по лінії фронту. Їх можна застосовувати у протиповітряній обороні. Багато локацій, де ці завдання необхідно виконувати. Ймовірно, доведеться обирати один напрямок, на якому ці літаки необхідні першочергово, – наговорив військовий оглядач. Він підкреслив, що важливих напрямків зараз є багато, тому винищувачі застосовуватимуться дуже активно.