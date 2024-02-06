F-16 для Украины: в Воздушных силах предположили, с какими ракетами их могут передать

Украина ожидает истребители F-16 и определенный комплекс вооружения, которое поступит вместе с ними. Эти самолеты являются многоцелевыми, поэтому могут иметь ряд различных, очень качественных и высокоточных средств поражения.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Воздушных сил Юрий Игнат, добавив, что, например, говорится о ракетах класса "воздух – воздух", "воздух – поверхность" и "воздух – море", то есть с возможностью нанести удары по надводным целям. По его словам, конкретнее этот вопрос согласуют в рамках авиационной коалиции, в которую входит ряд государств.

К теме Украина получит десятки истребителей F-16: какие их основные характеристики

Для чего Украине нужны F-16

Очевидно, что F-16 поступят с определенными средствами для того, чтобы они не просто летали в Украине, а именно могли воевать. Кроме этого, французская пресса сообщает, что во время визита Эмануэля Макрона в Украину, возможно, будет разговор об их авиации, в частности истребители Mirage 2000.

Мы изучаем все типы авиационной техники. Об этом говорил командующий Воздушных сил, у нас есть начальник авиации, который в интервью западной прессе называл типы, которые являются для нас приоритетными. Мы сразу говорили о F-16, потому что без них нам чрезвычайно трудно выполнять нужные задачи,

– рассказал Юрий Игнат.

Он добавил, что говорится о воздушном прикрытии пехоты, предоставление войскам авиационной поддержки. Поэтому очевидно, что получение F-16 станет для нас преимуществом.

Что известно о французском самолете Mirage 2000

"Продолжаются разговоры о различных платформах. В приоритете – F-16, Gripen. Примерно год назад уже была информация, что Макрон говорил и о самолетах Rafale для Украины, многие говорили о Tornado, Eurofighter Typhoon. Теперь пресса говорит о Mirage 2000", – добавил Игнат.

По его словам, надо рассматривать различные возможности. Стоит изучить насколько мы сможем обеспечивать авиапарк разнотипных самолетов, ведь это очень сложно. Сейчас Украина имеет советские воздушные суда, но у нас у нас также есть вся база для их обслуживания, эксплуатации, ремонта. Другие типы самолетов потребуют много всего дополнительного.

Mirage 2000 – это не совсем новый самолет. Его основная функция – нанесение ударов по наземным целям. Он может делать это теми же ракетами SCALP, которые имеет Франция. Сейчас эту функцию выполняют самолеты Су-24 м, которые есть у нас в бригаде тактической авиации,

– отметил представитель Воздушных сил.

Поэтому есть разные варианты, но официальную позицию относительно этого могут озвучивать только наши партнеры, их представители и высшее военно-политическое руководство Украины.

На каком этапе обучения находятся украинские пилоты

Последняя информация, которая поступала, касалась того, что пилоты уже учатся с инструкторами. Это происходит в США и Дании, то есть говорится об этапе, когда пилот фактически самостоятельно управляет самолетом, возможно, даже отрабатывает тактические приемы по применению авиационных средств поражения. Однако, об этом еще нет сообщений.

Надо понимать, что самолеты, которые мы получим, призваны прежде всего защитить воздушное пространство внутри государства. Поэтому нужно нарабатывать опыт, даже тот опыт, которого не имеют наши западные партнеры – говорится о поражении самолетами "Шахедов" и крылатых ракет, ведь это одна из функций, которую будет выполнять многоцелевой самолет,

– добавил Юрий Игнат.

Истребитель должен закрыть небо от средств воздушного нападения врага, но не баллистических ракет, а аэродинамических целей – ракет и дронов. Эти вопросы наши пилоты также будут отрабатывать с западными инструкторами. Они будут учиться перехватывать малоразмерные цели, которые летят с разными скоростями.

Не могу утверждать, что именно над этим они сейчас работают, но, безусловно, в программе подготовки такие вопросы будут,

– заметил Игнат.

Далее соответственно будет идти завоевание преимущества в воздухе – это нужно, чтобы оттеснить российскую авиацию, чтобы F-16 мог ей противодействовать. Здесь уже ситуация сложнее, ведь влиять на это не удастся только одними самолетами, нужны наземные системы, чтобы в координации вытеснить оккупантов подальше из воздушного пространства оккупированных территорий.

Украина получит истребители F-16: актуальные новости