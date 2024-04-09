На что повлияет получение F-16: авиаэксперт назвал возможную тактику применения

Уже летом в Украину могут поступить первые истребители четвертого поколения F-16. Получение самолетов существенно повлияет на воздушное пространство нашего государства, поскольку усилится противодействие массированным ракетным обстрелам.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что уже не будет нарисованных путей, когда ракеты будут летать над всей территорией, а потом возвращаться, например, на Киев.

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Какие еще задачи будут выполнять F-16

Как отметил авиационный эксперт, благодаря истребителям украинские пилоты на прифронтовой линии смогут отогнать вражескую авиацию на расстояние более 150 километров, что сделает невозможным сброс КАБов. Россияне будут использовать самолеты только для того, чтобы запускать крылатые ракеты малой и средней дальности, но их смогут перехватывать F-16.

Также можно проводить зачистки важной территории на расстоянии 170 километров относительно тяжелой техники россиян. Пилоты F-16 смогут фиксировать цели и выпускать по ним ракеты. Даже не отслеживая, можно быть уверенным, что цель уничтожена,

– сказал Храпчинский.

О тактике применения

Западные аналитики отмечают, что F-16 хоть и не будут прорывом в войне, но могут в корне изменить ситуацию на фронте в зависимости от того, какую тактику будет применять Украина. Они описывали, что самолеты могут использоваться возле линии фронта и даже залетать на вражескую территорию.

Этот риск может быть оправдан, если стратегия будет приносить результаты в виде сбитых бомбардировщиков. По мнению Храпчинского, будет ли применять Украина такую тактику зависит от того, какие задачи будут выполнять украинские военные.

Есть потребность в стратегических целях, поэтому возможен залет на временно оккупированную территорию. К тому же не надо забывать, что поэтапно будут меняться возможности использования истребителей. Например, сначала над сушей Украины против массированных обстрелов, а дальше над полем боя,

– отметил Анатолий Храпчинский.

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