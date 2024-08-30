У пилота нет права на ошибку: летчик-инструктор предположил причины авиакатастрофы с F-16

Во время отражения российской массированной атаки 26 августа самолет F-16 потерпел катастрофу. Пилот Алексей Месь с позывным Moonfis, который управлял истребителем, к сожалению, погиб.

Однако летчик успел сбить три крылатые ракеты и один ударный БПЛА. В эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал, что вариантов потери самолета и пилота очень много.

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Россия не имеет к авиакатастрофе прямого отношения

У пилота нет права на ошибку, особенно на предельно низких высотах и большой скорости во время выполнения боевых задач связанных с перехватом ракет и "Шахедов".

Летчика мы потеряли. Светлая память. Но он успел уничтожить как минимум три ракеты и один "Шахед", спасая, возможно, сотни жизней,

– сказал Свитан.

Российские пропагандисты, конечно, могут использовать катастрофу в своих целях и что угодно придумывать. Однако россияне не имеют прямого отношения к катастрофе. Их участие косвенное, ведь пилот уничтожал российские дальнобойные средства поражения, выполняя боевую задачу по прикрытию гражданских и военных объектов в глубине украинской территории.

Потеря летного состава очень болезненна. У нас не так много пилотов, каждый летчик на вес золота, как и жизнь каждого украинца. Борт – это уже второстепенная проблема,

– добавил военный эксперт.

Воздушные силы ВСУ в течение определенного времени отчитаются о причинах катастрофы, если примут соответствующее решение. Но, по мнению Свитана, не стоит распространять такую информацию в целом.

В Пентагоне сказали, что ознакомлены с новостями, но не могут подтвердить информацию о потере истребителя F-16, поскольку США не вовлечены в расследование.