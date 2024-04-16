В комментарии для 24 Канала авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский объяснил, какие возможности будет иметь оружие, что может получить Украина вместе с западными самолетами. Также он растолковал заявление от Нидерландов относительно новейшего ознащения авиации.

Смотрите также Норвегия готовит для Украины обновленные F-16: летчик-инструктор назвал их преимущества

Заявление от Норвегии

На днях министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что Украина сможет усиливать защиту своего воздушного пространства, в частности с помощью новейшего вооружения от Норвегии. Появились сообщения, что страна может передать мощное вооружение для F-16, в том числе и для ударов по глубокому российскому тылу.

Довольно таки мощное заявление и на самом деле оно дает понимание, что у Украины есть возможность получить F-16 в более приличной комплектации, которая позволит нам, например, уничтожать не только наземные цели, а цели в воздухе, в частности на расстоянии около 180 километров,

– отметил Храпчинский.

Это существенно поможет Украине отогнать российскую авиацию от линии фронта, а также от границ на территории России. Ведь сейчас враг активно использует тактическую авиацию, усилив массированные обстрелы с применением ракет малой и средней дальности.

Поэтому сейчас в Украине есть большая потребность уничтожения именно носителей подобного оружия.

Какое оружие это может быть

Храпчинский убежден, что в контексте заявления от Норвегии можно говорить о ракетах типа "воздух-воздух" с расстоянием 180 километров и авиационные бомбы, которые Украина уже использует как французские, так и американские.

К тому же Украине необходимы ракеты "воздух-земля", которые будут эффективно уничтожать военную технику врага на 70 – 100 километров. Это позволит поражать тяжелую бронетехнику, артиллерию. Обнаружение и удар по цели даже может происходить в автоматическом режиме.

Также F-16 может работать с ракетой AGM-158 JASSM, которая способна преодолевать расстояние до тысячи километров. Однако все будет зависеть от решения партнеров, их разрешения на поражение тех или иных объектов.

Однако теоретически оружием, которое будет лететь на расстоянии до тысячи километров, Украина сможет работать по главным российским военным аэродромам и по производствам вроде "53 Арсенал", где изготавливают авиабомбы и завода "Радуга" в Подмосковье, который производит ракеты типа "Х".

Что известно о заявлениях от Нидерландов