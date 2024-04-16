В коментарі для 24 Каналу авіаексперт, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив, які можливості матиме зброя, що може отримати Україна разом з західними літаками. Також він розтлумачив заяву від Нідерландів щодо новітнього ознащення авіації.

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Заява від Норвегії

Днями міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Україна зможе посилювати захист свого повітряного простору, зокрема з допомогою найновітнішого озброєння від Норвегії. З’явилися повідомлення, що країна може передати потужне озброєння для F-16, зокрема і для ударів по глибокому російському тилу.

Доволі таки потужна заява і насправді вона дає розуміння, що в України є можливість отримати F-16 в більш пристойній комплектації, яка дозволить нам, наприклад, знищувати не тільки наземні цілі, а цілі в повітрі, зокрема на відстані близько 180 кілометрів,

– зауважив Храпчинський.

Це суттєво допоможе Україні відігнати російську авіацію від лінії фронту, а також від кордонів на території Росії. Адже зараз ворог активно використовує тактичну авіацію, посиливши масовані обстріли із застосуванням ракет малої та середньої дальності.

Тому наразі в України є велика потреба знищення саме носіїв подібної зброї.

Яка зброя це може бути

Храпчинський переконаний, що в контексті заяви від Норвегії можна говорити про ракети типу "повітря-повітря" відстанню 180 кілометрів і авіаційні бомби, які Україна вже використовує як французькі, так і американські.

До того ж Україні необхідні ракети "повітря-земля", які ефективно знищуватимуть військову техніку ворога на 70 – 100 кілометрів. Це дозволить вражати важку бронетехніку, артилерію. Виявлення і удар по цілі навіть може відбуватися в автоматичному режимі.

Також F-16 може працювати з ракетою AGM-158 JASSM, яка здатна долати відстань до тисячі кілометрів. Однак все буде залежати від рішення партнерів, їхнього дозволу на ураження тих чи інших об’єктів.

Однак теоретично зброєю, яка летітиме на відстані до тисячі кілометрів, Україна зможе працювати по найголовніших російських військових аеродромах і по виробництвах на кшталт "53 Арсенал", де виготовляють авіабомби і заводу "Радуга" в Підмосков’ї, який виробляє ракети типу "Х".

Що відомо про заяви від Нідерландів