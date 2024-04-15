Це 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Однак, за його словами, щоб українські бійці могли бити по військових об’єктах вглиб Росії за допомогою F-16, потрібен дозвіл країн НАТО, зокрема, США.

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Переваги оновлених F-16

Роман Світан зазначив, що всі базові F-16 приблизно однакові від Block 20 до Block 70/72. Там є модифікації по двигунах, системах управління, але це приблизно той же літак.

Відрізняються модифікації здебільшого авіонікою. Тобто системою наведення озброєння, виявлення та управління тим озброєнням, яке новітнє, яке зараз є у Норвегії. Там є можливість приблизно до ескадрильї літаків передати нам нових, рівня блок Block 50/52,

– пояснив він.

Україна може отримати до 12 літаків Block 50/52. Дальність літаків цієї модифікації може бути приблизно 150 – 180 кілометрів по перехопленню, наприклад, ракет AIM-120. Для того, щоб її направити, тобто провести цілевказання, для неї повинен бути локатор, який на літаку повинен бачити приблизно 200 кілометрів.

"Також чим новіша модифікація F-16, тим більше варіантів управління різними видами ракет є на самому літаку. Льотчик може бути інтегрований у загальну систему управління та загальну систему ППО, яка включає інформацію від літаків дальнього радіолокаційного виявлення, так званих літаючих радарів системи АВАКС та систем наземного виявлення", – підкреслив льотчик-інструктор.

Тобто починаючи від Patriot та закінчуючи даними від військових супутників, які також можуть цей літак оснащувати загальним фоном інформації. Льотчик сам буде обирати, якою зброєю, на яку дальність та яке завдання виконувати.

"Нехай цих новітніх літаків буде небагато, але принаймні по деяких точкових об’єктах та вглиб ворога, зокрема, вони можуть завдавати удару. Але тут треба розуміти, що, напевно, потрібен дозвіл країн НАТО, зокрема, США на роботу по глибоких тилах ворога. Добре, що Норвегія нам дозволяє, але тільки їхнього дозволу тут буде мало", – додав військовий експерт.

F-16 для України від Норвегії: що відомо