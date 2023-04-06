У нас очень хороший козырь, – общественный деятель из Польши о лидерстве в передаче авиации
Владимир Зеленский призвал Польшу проявить лидерство в авиационной коалиции так, как президент Анджей Дуда это сделал в танковой. Однако сохраняется шанс, что эта страна может активизировать и вопросы истребителей F-16.
Об этом 24 Каналу заявил общественный деятель из Польши Ришард Купидура. Он отметил, что у Польши уже есть положительный опыт в создании танковой коалиции.
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"И теперь, когда начинается, в принципе, уже идет построение авиационной коалиции, также сохраняется шанс на положительное завершение", – сказал он.
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У поляков есть козырь
По мнению Купидуры, польские представители имеют козырь.
У польских "адвокатов" этой милитарной поддержки Украины остается очень важный козырь, ведь западные страны также ожидают хороших результатов на поле боя от ВСУ,
– подчеркнул он.
И для этого, по его словам, есть хороший довод.
"Тогда, если вы ожидаете хороших результатов, то предоставьте, пожалуйста, эти истребители F-16, которые помогут достичь этой победы", – подытожил Ришард Купидура.
Почему Украине важны самолеты F-16
- Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял, что современные западные самолеты, в частности, F-16 смогли бы завоевать преимущество в воздухе. А также стать надежной защитой от вражеских крылатых ракет и дронов. А еще – безопасно наносить точечные удары, "душить" вражеские ПВО, перебивать командные пункты и логистику россиян.
- Игнат убежден, что ныне Воздушным силам следует сосредоточиться только на едином типе многоцелевого самолета, а F-16 – именно из тех, что соответствует потребностям Украины. Они станут весомой составляющей общей противовоздушной обороны.
- По его словам, когда будет преимущество в воздухе на определенном участке фронта, тогда можно полностью рассчитывать на успешную деоккупацию.
- У россиян более мощные самолеты, поэтому для борьбы с ними ВСУ нужны именно западные истребители. По данным The Telegraph, из-за того, что партнеры затягивают, Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы учиться на F-16.