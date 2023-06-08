F-16 – оптимальный вариант, – летчик о возможной передаче Украине других западных самолетов

Австралия может передать Украине истребители F/A-18 Hornet. По некоторым характеристикам эти самолеты лучше F-16.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, конечно же, оптимальный вариант – получение 200 истребителей F-16. Но понятно, что это очень маловероятно. Сомнительно, что Украина сможет быстро получить около двухсот истребителей.

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Нужны ли Украине F/A-18 Hornet

Как подчеркнул Свитан, F/A-18 Hornet – хороший истребитель. Он около в полтора раза больше F-16, а по техническим характеристикам почти такой же. Hornet – достаточно мощный самолет, который может стартовать с палубы авианосца. Однако для Украины это не столь важно.

Важно, что эти самолеты – и F-16, и F/A-18 Hornet – ровесники. И один, и другой модифицировали примерно одинаково. В чем-то Hornet лучше F-16. И нам подойдет 40 самолетов. Это – бригада. 3 эскадрильи,

– заметил Свитан.

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Конечно, в перспективе эти самолеты могут помочь восстановить ядерный статус Украины. Они являются носителями ядерных бомб. Свитан считает, что после вступления в НАТО было бы уместно об этом договариваться со странами Альянса.

Австралия имеет самолеты, которые следовало передать Украине: коротко

Украина на протяжении полномасштабной войны, которую развязала Россия, постоянно призывает Запад передать истребители. В последнее время этот процесс сдвинулся с места.

Австралия имеет на вооружении около 40 консервированных истребителей F/A-18 Hornet. Эти самолеты похожи по характеристикам из F-16.

Сейчас они законсервированы. Журналисты предполагают, что Австралия может их утилизировать. Хотя гораздо разумнее было бы передать их Украине.