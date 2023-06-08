Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. За його словами, звісно ж, оптимальний варіант – отримання 200 винищувачів F-16. Але зрозуміло, що це – надзвичайно малоймовірно. Сумнівно, що Україна зможе швидко отримати під дві сотні винищувачів.

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Чи потрібні Україні F/A-18 Hornet

Як наголосив Світан, F/A-18 Hornet – хороший винищувач. Він близько в півтора раза більший за F-16, а за технічними характеристиками майже такий самий. Hornet – досить потужний літак, який може стартувати з палуби авіаносця. Однак для України це не так важливо.

Важливо, що ці літаки – і F-16, і F/A-18 Hornet – ровесники. І один, і інший модифікували приблизно однаково. В чомусь Hornet є кращим за F-16. І нам підійде 40 літаків. Це – бригада. 3 ескадрильї,

– зауважив Світан.

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Звісно, в перспективі ці літаки можуть допомогти відновити ядерний статус України. Вони є носіями ядерних бомб. Світан припускає, що після вступу в НАТО було б доречно про це домовлятися із країнами Альянсу.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що Україна не зможе використовувати винищувачі F-16 під час контрнаступу, який може відбутися влітку. Для підготовки льотчиків та іншого персоналу потрібно трохи часу. Та й офіційного повідомлення про передачу цих винищувачів ще не було.

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