Насколько ракеты С-400 опасны для F-16: Катков объяснил особенности работы истребителя

В издании Bloomberg опубликовать аналитическую статью, в которой где утверждают, что F-16 помогут Украине, но могут быть уязвимыми перед российскими ракетами. Создавали статью на основе опыта американских пилотов. Впрочем, есть значительные отличия в опыте американских летчиков по сравнению с украинскими.

Пилоты, управлявшие многоцелевыми американскими истребителями F-16, в пример привели С-400, якобы созданные для противодействия самолетам четвертого поколения. Однако невозможно приравнять американский опыт к украинскому. Об этом 24 Канала рассказал главный редактор Defence Express, военный эксперт Олег Катков.

Подробнее Изменят ли F-16 правила войны в Украине: Воздушные силы ответили на провокационную статью СМИ

Американский опыт не похож на украинский

В действительности ракеты C-400 могут быть опасны для истребителей F-16, если пилоты не будут делать никаких маневров и вообще не будут использовать самолеты на полную мощность.

Этого нельзя сказать о наших летчиках. Они даже с самолетами советского образца с гораздо меньшей мощностью справляются на отлично.

Нужно использовать маловысотный полет, штатные средства радиоэлектронной борьбы, множество других маневров, тактик и стратегий по использованию авиации. Если это позволяет работать даже на советских машинах, то точно позволит гораздо эффективнее работать на F-16.

– подчеркнул Олег Катков.

Кроме того, то, как ранее американские пилоты применяли боевую авиацию в реальных боевых условиях, не похоже на то, как это будет происходить сейчас. В условиях полномасштабной войны самолет должен использоваться по другим правилам, чем в точечных военных конфликтах.

"Главная задача Воздушных сил США и НАТО – завоевать преимущество в воздухе. Воздушная война по стандартам США – это тысячи самолетов и технологическое преимущество. В Украине таких возможностей не будет", – отметил военный эксперт.

Следует также понять, что Украине нужны не только истребители F-16, но и, например, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Они обеспечат воздушный досмотр дальностью на сотни километров.

Олег Катков о пользе от F-16 Украины: смотреть видео

"F-16 не панацея"

От каждого оружия, которое передают Украине, стоит перестать ожидать решения всех проблем. Предоставление Украине любого вооружения очень помогает нашим Вооруженным Силам, однако конкретный вид не является панацеей.

Все вооружение всегда работает в комплексе. Проблема в том, что в ВСУ была огромная лакуна (пробел, пустое место – 24 Канал) в Воздушных силах. Она создавалась не с 24 февраля 2022 года, объективно – еще с 1991 года,

– подчеркнул Катков.

Украине не предоставляли ни одного нового истребителя. Все те самолеты, которые есть на вооружении в Украине, имеют далеко за 30 лет в среднем. То есть говорится об оружии советского образца.

"F-16 крайне важным элементом общего пазла, важным элементом карты к победе Украины", – отметил военный эксперт.

Оружие работает только вместе

На условный вопрос о выборе между строительством фабрики производства дронов и закупкой F-16 Катков не смог дать однозначного ответа. Это опять же связано с работой всего оружия в комплексе.

Необходимо иметь F-16, которые будут отвечать за обеспечение противовоздушной обороны, в частности, той же условной фабрики, где будут производить дроны. Но сам F-16 – это просто самолет. Он работает, когда у него есть соответствующие средства поражения целей,

– заметил Катков.

В частности, в любом экспортном контракте на самолет цена на сами машины составляет 50% – 70% от общей стоимости. Остальные суммы – это вооружение к ним. То есть, F-16 – это такой же самолет, как и другие. Однако его эффективность обеспечивается именно вооружением. Даже в этом случае четко можно понять, что все работает и добивается нужного результата только в комплексе.

F-16 для Украины: последние новости