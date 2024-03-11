Украина может начать получать F-16 уже в июле, но только несколько, – NYT

Украина приложила немало усилий для того, чтобы сформировать коалицию истребителей. Нашему государству важно получить F-16 и по прогнозам мы можем получить их уже в июле.

Летные инструкторы ждут в учебном центре в Румынии и сами истребители готовы, однако украинские пилоты еще не прибыли. До сих пор неизвестно, когда начнутся учения в этом учебном центре, который должен был бы сыграть решающую роль.

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Пилотов все равно готовят

Украинских пилотов все равно готовят. Ожидается, что двенадцать пилотов – меньше, чем полная эскадрилья – будут готовы к боевым полетам на F-16. Обучение длилось 10 месяцев в Дании, Британии и Соединенных Штатах.

Но к тому моменту, когда пилоты вернутся в Украину, будет поставлено только шесть F-16 из примерно 45 истребителей, которые обещали европейские союзники.

В издании отмечают, что отправка этих истребителей на фронт состоится вскоре. Кроме того, в последнее время Россия начала использовать более агрессивную авиационную поддержку.

И Украина нуждается в большем количестве оружия, поскольку у нее заканчиваются артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, а республиканцы в Конгрессе задерживают дополнительную американскую военную помощь. F-16, вероятно, будут вооружены ракетами малой и средней дальности и бомбами, частично компенсируя дефицит боеприпасов наземного базирования.

В этом году в нашем небе будут новые истребители, и мы должны сделать этот год эффективным в защите от российских управляемых бомб, российских самолетов и их ракет,

– заявил президент Украины Владимир Зеленский 1 марта.

В вопросе того, когда истребители прибудут в Украину, до сих пор остается много неопределенности, ведь нужно подготовить достаточное количество людей и оборудования. Обычно, обучение украинских пилотов происходит молниеносно.

Несмотря на это, процесс движется медленнее, чем надеялась Украина или ее союзники, поскольку возникли трудности из-за необходимости английского языка и перехода к западным военным техникам.

F-16 не будут решающими в войне

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщил в электронном письме, что "подготовка идет хорошо". Он также отметил, что украинские пилоты уже летают над воздушным пространством Дании. Но он сказал, что их кривая обучения "в конце концов решит продолжительность обучения".

Прошлой весной Дания согласилась предоставить Украине F-16. Украинские официальные лица преодолели сопротивление Запада поставке длинной серии передового оружия – артиллерии, ракет противовоздушной обороны, танков. Чиновники заявили, что истребитель был последним большим оружием, которое нужно, чтобы помочь им победить.

Администрация Байдена неохотно позволила союзникам предоставить F-16. Реактивные самолеты производятся компанией Lockheed Martin и в некоторых европейских армиях постепенно освобождаются от них в пользу новых боевых самолетов F-35.

Американские чиновники считают, что истребители не будут решающими в войне, а обучение все равно займет значительное время. Советник Белого дома отметил, что не так много пилотов, которые могли бы пилотировать эти самолеты.

Он сказал, что Соединенные Штаты и их союзники сейчас пытаются прислать Украине "все инструменты и возможности, которые ей нужны, чтобы иметь возможность вести эту борьбу быстрее и эффективнее, насколько это возможно".

Как проходит обучение

Подготовка украинских пилотов началась в августе прошлого года на авиабазе Скридструп на юге Дании, однако процесс пошел медленно из-за определенных трудностей, поэтому к полетам приступили только в январе.

Сначала украинцев отправили в Данию вместо учебного центра в Румынии, поскольку он еще не был открыт. В ноябре учения начались там.

На прошлой неделе боеспособные румынские и турецкие пилоты провели свои F-16 в румынском воздушном пространстве примерно в 12 милях от Черного моря, осуществив имитацию перехвата военного грузового самолета, чтобы продемонстрировать свою способность защищать воздушное пространство НАТО.

Румынские пилоты тоже были обучены управлять самолетами российского и советского производства, однако они не имели проблем с языком, поэтому переход был не таким сложным.

Есть вопрос самих F-16

Сейчас Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия обязались отправить в Украину около 45 самолетов, которых достаточно для трех небольших эскадрилий. Дания пришлет первые шесть в конце весны, а еще 13 должны поступить в течение оставшейся части года и до 2025 года.

Другие страны не устанавливали дедлайнов поставки. Представитель министерства обороны Нидерландов Юрриан Эссер заявил, что Нидерланды, которые пообещали получить 24, будут хранить их, пока Украина не будет готова их принять.

Около 50 украинских техников обучаются в Дании поддерживать и ремонтировать истребители, учитывая, что F-16 настолько сложный, что обычно для обслуживания каждого из них требуется от восьми до 14 человек. Официальные лица сказали, что западные оборонные подрядчики должны будут сопровождать самолеты в Украину и оставаться с ними, пока не будет достаточно украинских экипажей для их надлежащего обслуживания – процесс, который может длиться годами.

Кроме этого, Украине также нужно отремонтировать взлетно-посадочные полосы.

В то же время Украине нужны не только реактивные истребители, которые наше государство стремится отправить в бой, а также и артиллерия и боеприпасы – решающие в наземной войне с Россией. Поэтому именно в комплексе это будет работать.

Господин Поульсен, министр обороны Дании, считает, что F-16 обеспечат безопасность во всей Европе.

Я твердо верю, что борьба Украины за свободу является нашей борьбой за свободу, и поэтому Дания продолжает помогать Украине, насколько это возможно,

– сказал он.

Украинские летчики уже отрабатывают на F-16 удары по воздушным и наземным целям