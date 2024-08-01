В The Times назвали страну-поставщика и количество F-16, которые уже "получила" Украина

Накануне западные СМИ написали, что Украина уже якобы получила первую партию западных истребителей. Впоследствии появилась информация о количестве F-16 и стране-поставщике самолетов.

Украина якобы уже получила от Нидерландов 6 истребителей F-16. Об этом газета сообщила со ссылкой на неназванный источник.

Смотрите также В Telegraph утверждают, что Украина уже использовала истребители F-16 в качестве ПВО

Сколько F-16 могла получить Украина

Источник отметил, будто бы 6 самолетов были поставлены в Украину из Нидерландов. Также добавил, что якобы еще несколько самолетов вскоре прибудут из Дании.

В Воздушных силах ВСУ отказались комментировать эту информацию.

Что говорят у Зеленского о предоставлении F-16