Авиаэксперт сравнил F-16 со старыми самолетами ВСУ

Россия существенно превосходит Украину в авиационной компоненте. Такую ситуацию должны исправить западные истребители F-16, которые по разным сообщениям, уже могли прибыть.

Вооруженные Силы Украины с момента провозглашения Независимости не получили ни одного самолета. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап, добавив, что все суда, за исключением тех, которые нам передали партнеры, были модернизированы на уровне 2000-х годов.

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В чем отличие F-16 от украинских самолетов

Если говорим об украинской авиации, то говорится о достаточно старых системах с радарами на 70 – 80 километров. Запущенные ракеты надо сопровождать, потому что своим радаром пилоты их подсвечивают. Пока ракета не попадет в цель – вернуться нельзя. Это противоположность тому, как работают современные истребители.

К тому же почти 20 лет мы не получаем от России запчастей для старых самолетов. Наш авиационный парк чрезвычайно устаревший. А если говорить о F-16, то они созданы как технологическая платформа, которая развивается,

– отметил Константин Криволап.

Украине обещали, что предоставят хорошие, модернизированные самолеты. Если бы мы получили их еще в 2023 году с соответствующими радарами и ракетами, то вообще бы не знали, что такое КАБы. Россияне не смогли бы развернуть программу управляемых авиационных бомб.

"Я ни в коем случае не могу сказать, что F-16 – это устаревший самолет, как наши МиГ или Су. Хотя с момента его первого выпуска прошло 50 лет", – подчеркнул эксперт по авиации.