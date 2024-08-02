Збройні Сили України від моменту проголошення Незалежності не отримали жодного літака. Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап, додавши, що всі судна, за винятком тих, які нам передали партнери, були модернізовані на рівні 2000-их років.

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У чому відмінність F-16 від українських літаків

Якщо говоримо про українську авіацію, то мовиться про досить старі системи з радарами на 70 – 80 кілометрів. Запущені ракети треба супроводжувати, бо своїм радаром пілоти їх підсвічують. Поки ракета не влучить в ціль – повернутися не можна. Це протилежність до того, як працюють сучасні винищувачі.

До того ж майже 20 років ми не отримуємо від Росії запчастин для старих літаків. Наш авіаційний парк надзвичайно застарілий. А якщо говорити про F-16, то вони створені як технологічна платформа, що розвивається,

– зауважив Костянтин Криволап.

Україні обіцяли, що нададуть хороші, модернізовані літаки. Якби ми отримали їх ще у 2023 році з відповідними радарами та ракетами, то взагалі б не знали, що таке КАБи. Росіяни не змогли б розгорнути програму керованих авіаційних бомб.

"Я в жодному разі не можу сказати, що F-16 – це застарілий літак, як наші Міг чи Су. Хоча з моменту його першого випуску пройшло 50 років", – підкреслив експерт з авіації.