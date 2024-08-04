Как F-16 повлияют на ход войны и какие вызовы надо преодолеть Украине: в Independent проанализировали

Западные медиа недавно неофициально сообщили, что истребители F-16 уже прибыли в Украину. Поэтому еще одно западное издание проанализировало, как эти самолеты могут повлиять на ход войны.

Издание отмечает, что Украина получила первые 6 самолетов. Кроме этого, там также обозначили, что российский истребитель Су-35 будет одной из самых больших угроз для F-16.

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Украина сможет перехватывать ракеты

Аналитики считают, что истребители F-16 сами по себе не смогут переломить ход полномасштабной войны. Аналитик Центра анализа европейской политики Федерико Борсари считает, что истребители могут иметь определенное влияние на динамику войны.

Он убежден, что Украина будет использовать самолеты для перехвата российских ракет и беспилотников, подавления систем ПВО врага, а также для нанесения ударов по позициям российских войск и складам боеприпасов ракетами класса "воздух – земля".

Соответствующее оснащение позволит обнаруживать цели на значительном расстоянии, чем это могут делать МиГ-29, Су-27 и Су-24 советских времен. Кроме этого, эти самолеты могут нести крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. Они потенциально могут поражать цели на территории России.

Что Украине еще нужно сделать

Поддержка украинских войск на линии соприкосновения с помощью наземных атак может быть слишком рискованной для этих американских истребителей. В то же время аналитик Департамента оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марина Мирон заявила, что не стоит забывать, что девятимесячная подготовка украинских пилотов была таки ускоренным курсом по сравнению с обычным трехлетним курсом, который проходят западные пилоты.

Она отметила, что F-16 также нуждаются в большом количестве вспомогательного персонала, такого как квалифицированные инженеры по техническому обслуживанию, загрузчики боеприпасов, аналитики разведки и аварийные бригады.

Украине необходимо создать сеть радиолокационных станций, укрепленных ангаров, обеспечить поставки запасных частей и систем заправки, а также качественные аэродромы, необходимые для хранения самолетов.

Как отреагировал президент России

Российский диктатор Владимир Путин "будет наслаждаться имиджем, который принесет уничтожение F-16 из стран НАТО", считает Федерико Борсари. Вероятно, Россия попытается уничтожить эти самолеты на земле. Москва уже нацелена на украинские аэродромы.

В то же время, вероятно, россияне будут действовать осторожнее, ведь осознают, что имеют дело с более грозными самолетами, чем раньше.