Истерят из-за F-16: чего больше всего стоит бояться оккупантам

В российских телеграм-каналах паника из-за получения Украиной истребителей F-16. Пропагандисты говорят о том, что самолеты якобы будут нести ядерные бомбы, а главной опасностью называют ракеты AIM-120.

Сегодня для Украины ключевой угрозой стали управляемые авиационные бомбы. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, добавив, что ни одна система ПВО не может дотянуться до самолетов, которые сбрасывают КАБы.

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Чего стоит бояться россиянам

Российские самолеты сбрасывают бомбы с безопасного для себя расстояния, поэтому сбить их очень трудно. Если предположить, что вместе с F-16 мы получим необходимое количество авиационного вооружения, которым можно наносить удары на 180 километров, то это очень хорошо для концепции Украины.

Тогда самолет подходит на безопасное расстояние к линии фронта, осуществляет запуск ракеты, которая летит 180 километров, а на расстоянии 150 километров достаточно надежно сбивает вражеский самолет. В перспективе это позволит говорить о ликвидации такой угрозы как КАБы,

– отметил военный эксперт.

Именно так можно будет уничтожить авиационный парк противника, который он не в состоянии восстановить. Этот вариант возможен, если мы получим дальнобойные ракеты.

Если нет, то Украина борется с еще одной угрозой – крылатые и баллистические ракеты. Используя F-16, мы уменьшим вовлеченность средств ПВО для сбивания крылатых ракет, вместо этого сосредоточим их на баллистических. Поэтому в любом случае мы получили оружие, которое должно нам помочь.

"Не забывайте о том, что есть ракеты "воздух – поверхность", которые позволят наносить удары по объектам на территории противника. Если их будут запускать с "родных" самолетов, то их эффективность возрастет. Это позволит уничтожать логистические базы, пункты управления и места размещения личного состава", – подытожил Сергей Грабский.