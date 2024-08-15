Технически возможно: при каком условии летчики США на пенсии смогут пилотировать украинские F-16

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что американские пилоты на пенсии могут работать вместе с Вооруженными Силами Украины, если к ним поступит такое приглашение. Это поможет использовать самолеты F-16 пока наши пилоты проходят обучение.

Стоит понимать на какой именно пенсии находятся иностранные летчики. Такое мнение 24 Каналу высказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что у них контракты сроком 3 – 5 года.

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Можно ли привлечь американских пилотов

Летчики могут выйти на пенсию уже через 10 лет после полетов. А на полную пенсию – через 20, но в таком случае речь идет не о совсем молодых людях. Такие моменты надо учитывать.

Механизм понятен. Военнослужащие армии США или НАТО могут вступить в наш иностранный легион, подписать договоры и на легальной основе выполнять боевые задачи. Технически это возможно,

– рассказал Роман Свитан.

Но без разрешения Белого дома такую идею реализовать не удастся. Есть определенное лицензирование, соглашения, которые нужны, чтобы иметь возможность летать на истребителях. В договорах предусмотрены "предохранители", чтобы пилоты научились летать на F-16, но не выполняли определенных задач без согласования Пентагона.

Получается, что фактически сам Белый дом должен пригласить этих пилотов выполнять боевые задачи. Ведь никто из летчиков не хочет потерять свою пенсию, попасть под уголовную ответственность, поэтому без разрешения США ничего не будет.

Вполне возможно, что даже существуют соглашения с россиянами о неучастии американских военных в определенных видах задач. Поэтому пока в США не будет нового президента, мы вряд ли увидим пилотов, техников или дальнобойные средства поражения,

– отметил Свитан.