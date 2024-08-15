Варто розуміти на якій саме пенсії перебувають іноземні льотчики. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що у них контракти терміном 3 – 5 роки.

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Чи можна залучити американських пілотів

Льотчики можуть вийти на пенсію вже через 10 років після польотів. А на повну пенсію – через 20, але в такому випадку мовиться не про зовсім молодих людей. Такі моменти треба враховувати.

Механізм зрозумілий. Військовослужбовці армії США чи НАТО можуть вступити до нашого іноземного легіону, підписати договори та на легальній основі виконувати бойові завдання. Технічно це можливо,

– розповів Роман Світан.

Але без дозволу Білому дому таку ідею реалізувати не вдасться. Є певне ліцензування, угоди, які потрібні, щоб мати змогу літати на винищувачах. У договорах передбачені "запобіжники", щоб пілоти навчилися літати на F-16, але не виконували певних завдань без погодження Пентагону.

Виходить, що фактично сам Білий дім має запросити цих пілотів виконувати бойові завдання. Адже ніхто з льотчиків не хоче втратити свою пенсію, попасти під кримінальну відповідальність, тому без дозволу США нічого не буде.

Цілком можливо, що навіть існують угоди з росіянами про неучасть американських військових у певних видах завдань. Тому поки у США не буде нового президента, ми навряд чи побачимо пілотів, техніків чи далекобійні засоби ураження,

– зауважив Світан.