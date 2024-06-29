Украина расчищает небо для самолетов: в какой момент западные партнеры могут передать F-16

Союзники на протяжении длительного времени обещают передать Украине истребители F-16. Однако до сих пор они не появились на фронте. В то же время заявления партнеров о поставках самолетов являются очень осторожными.

Иван Ус, главный консультант Национального института стратегических исследований, рассказал 24 Каналу, что задержка связана, в частности, с обучением украинских пилотов. Оно длится довольно долго и является сложным.

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Имеют определенные опасения

Подготовка пилотов происходит в течение полутора лет. Несмотря на то, что украинские военные очень быстро овладели американскими артиллерийскими системами HIMARS, научиться летать на истребителях США гораздо сложнее. Прежде всего пилоты должны знать английский язык.

Поэтому понятно, что эта задержка частично связана с подготовкой пилотов,

– предположил он.

В то же время западные партнеры имеют определенные опасения относительно F-16. Когда-то большие надежды были на западные танки, а сейчас – на самолеты.

Если произойдет так, что F-16 не произведут ожидаемого эффекта, это будет очень большая антиреклама. Может возникнуть психологическое негативное отношение, мол, мы вам предоставили оружие, а оно не сработало. Поэтому эта осторожность основывается частично на этом опасении,

– объяснил Ус.

Однако важно отметить, что в течение последних месяцев наши силы стабильно уничтожают российскую противовоздушную оборону. Это может свидетельствовать о том, что таким образом Украина расчищает небо для самолетов F-16.

"Как только эта работа будет закончена, F-16 сразу появятся, ведь будет уверенность, что в России уже нет тех сил противовоздушной обороны, которые помешают истребителям помогать Украине вернуть все захваченные Россией территории", – отметил Иван Ус.