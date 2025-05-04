Зеленский заявил, что Украина и Чехия создадут школу F-16

Украина и Чехия создадут школу для того, чтобы научить украинских пилотов и других специалистов работать с F-16. Это произойдет в рамках сотрудничества стран в авиационной коалиции.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петером Павелом в Праге.

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Что известно о школе F-16, которую создают Украина и Чехия

Владимир Зеленский отметил, что очевидно, по состоянию на сейчас по причинам безопасности нет возможностей открыть школу F-16 в Украине.

Российские удары ежедневно продолжаются, и поэтому мы работаем с партнерами, чтобы такие школы смогли открыть за пределами Украины. И это будет,

– сказал президент.

Он отметил, что украинская сторона договорилась, что Чехия будет участвовать в реализации соответствующих решений по учебной базе с F-16.

К слову, Владимир Зеленский также заявил, что Украина в рамках "чешской инициативы" в 2025 году может получить 1,8 миллиона артиллерийских снарядов. Президент Чехии Петер Павел, свою очередь, отметил, что с помощью этой программы отношение снарядов Украины к врагу удалось сократить до 1:2, в пользу России.