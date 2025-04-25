Россия сбросила 250-килограммовую бомбу на дом под Лиманом в Донецкой области: погибли отец и сын

Российские войска нанесли авиаудар по поселку Яровая Лиманской громады Донецкой области утром 25 апреля. В результате прямого попадания в жилой дом погибли 61-летний мужчина и его 88-летний отец.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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Что известно об авиаударе по Лиманской громаде

Утром 25 апреля российские войска нанесли два авиаудара по поселку Яровая Лиманской громады в Донецкой области.

В результате прямого попадания в жилой дом по месту жительства получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 61-летний мужчина и его 88-летний отец,

– говорится в сообщении.

Последствия удара по поселку Яровая / Фото Донецкой областной прокуратуры

В прокуратуре отметили, что россияне сбросили на населенный пункт "ФАБ-250" УМПК. Вследствие вражеских ударов в поселке повреждено около десяти жилых домов, магазин и хозяйственную постройку.

Напомним, что по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, от начала полномасштабного вторжения Россия уже убила 13 тысяч гражданских украинцев, в том числе 618 детей. Также страна-агрессор осуществила 1 700 атак на школы, более 780 атак – на больницы, более 30 массированных и сотни меньших атак на украинскую энергетику.