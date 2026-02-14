Приглашал Эпштейна на вечеринку ко Дню влюбленных: репутация чиновника Трампа под угрозой
- Доктор Мехмет Оз в 2016 году прислал приглашение Джеффри Эпштейну на вечеринку ко Дню влюбленных, что вызвало внимание в контексте расследования дела Эпштейна.
- Имя Оза появляется в других документах, связанных с Эпштейном, но пока ему не выдвинули обвинений в противозаконных действиях.
В деле Эпштейна появляются новые детали. В 2016 году американский чиновник доктор Мехмет Оз вместе со своей женой прислали скандальному финансисту приглашение на вечеринку ко Дню влюбленных.
Об этом свидетельствуют документы Министерства юстиции США, опубликованные в течение последних недель, передает Reuters.
Что связывает чиновника из команды Трампа с Эпштейном?
Письмо-приглашение на вечеринку к Эпштейну поступило 1 февраля 2026 года. Отправителями были доктор Мехмет Оз и его жена Лиза. В теме сообщения было указано: "Празднование Дня святого Валентина Мехметом и Лизой Оз" со ссылкой на электронное приглашение.
Интересно, что письмо было отправлено почти через 10 лет после того, как против Эпштейна впервые публично выдвинули обвинения в сексуальных преступлениях.
Согласно обнародованным данным, имя Мехмета Оза также фигурирует и в других файлах Эпштейна. В частности, в материалах есть электронное письмо, адресованное Эпштейну 1 января 2016 года. Тема письма "Доктор Оз", текст – полностью зацензурирован.
Справочно. Файлы Эпштейна – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который причастен к насилию над молодыми девушками и торговле людьми. Он умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела до сих пор продолжается.
Связи Оза и Эпштейна отслеживались и раньше. В 2014 году основатель некоммерческого Preventive Medicine Research Institute Дин Орниш приглашал Эпштейна на мероприятие, где одним из спикеров был тот самый Оз. Впрочем, согласно имеющимся данным, секс-преступник тогда событие не посетил.
В 2012 году имя доктора Оза фигурирует в списке гостей "обновленный список "да" на завтрашний вечер". Письмо с перечнем имен прислала неизвестная женщина и назвала сообщение "Воскресенье, 9 декабря, "Отверженные"".
Известно, что Дональд Трамп назначил ныне 65-летнего Мехмета Оза на должность администратора Центров по предоставлению услуг в рамках программ Medicare и Medicaid США. Ранее Оз получил широкую известность как кардиоторакальный хирург и телеведущий, более десяти лет ведя программу "The Dr. Oz Show", где давал медицинские советы зрителям.
Сейчас Оза не обвиняют в противозаконных действиях в рамках расследования дела Эпштейна. Министерство здравоохранения и соцслужб США ситуацию не комментирует.
Какие известные личности "засветились" в файлах Эпштейна?
Имя президента Дональда Трампа упоминается в документах более 3 тысяч раз, однако правдивость обвинений против него остается сомнительной. В частности, в документах есть свидетельства об обвинении Трампа в якобы изнасиловании 13-летней девочки, а еще в одном из файлов есть показания жертвы, которая утверждает, что Трамп присутствовал во время убийства ее новорожденного ребенка.
Кроме того, в материалах фигурирует ряд известных людей. Среди них – норвежская принцесса Метте-Марит, генеральный директор Всемирного экономического форума Борге Бренде и бывший министр иностранных дел Норвегии.
Посол Великобритании в США Питер Мандельсон имел связи с Джеффри Эпштейном. Он, вероятно, мог передавать секретную информацию во время финансового кризиса 2008 года и получать средства от Эпштейна. Впрочем, он отрицает обвинения.
В файлах дела фигурирует и фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины.