Приглашал Эпштейна на вечеринку ко Дню влюбленных: репутация чиновника Трампа под угрозой

В деле Эпштейна появляются новые детали. В 2016 году американский чиновник доктор Мехмет Оз вместе со своей женой прислали скандальному финансисту приглашение на вечеринку ко Дню влюбленных.

Об этом свидетельствуют документы Министерства юстиции США, опубликованные в течение последних недель, передает Reuters.

Что связывает чиновника из команды Трампа с Эпштейном?

Письмо-приглашение на вечеринку к Эпштейну поступило 1 февраля 2026 года. Отправителями были доктор Мехмет Оз и его жена Лиза. В теме сообщения было указано: "Празднование Дня святого Валентина Мехметом и Лизой Оз" со ссылкой на электронное приглашение.

Интересно, что письмо было отправлено почти через 10 лет после того, как против Эпштейна впервые публично выдвинули обвинения в сексуальных преступлениях.

Согласно обнародованным данным, имя Мехмета Оза также фигурирует и в других файлах Эпштейна. В частности, в материалах есть электронное письмо, адресованное Эпштейну 1 января 2016 года. Тема письма "Доктор Оз", текст – полностью зацензурирован.

Справочно. Файлы Эпштейна – это документы, связанные с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна, который причастен к насилию над молодыми девушками и торговле людьми. Он умер в 2019 году в тюрьме, но расследование дела до сих пор продолжается.

Связи Оза и Эпштейна отслеживались и раньше. В 2014 году основатель некоммерческого Preventive Medicine Research Institute Дин Орниш приглашал Эпштейна на мероприятие, где одним из спикеров был тот самый Оз. Впрочем, согласно имеющимся данным, секс-преступник тогда событие не посетил.

В 2012 году имя доктора Оза фигурирует в списке гостей "обновленный список "да" на завтрашний вечер". Письмо с перечнем имен прислала неизвестная женщина и назвала сообщение "Воскресенье, 9 декабря, "Отверженные"".

Известно, что Дональд Трамп назначил ныне 65-летнего Мехмета Оза на должность администратора Центров по предоставлению услуг в рамках программ Medicare и Medicaid США. Ранее Оз получил широкую известность как кардиоторакальный хирург и телеведущий, более десяти лет ведя программу "The Dr. Oz Show", где давал медицинские советы зрителям.

Сейчас Оза не обвиняют в противозаконных действиях в рамках расследования дела Эпштейна. Министерство здравоохранения и соцслужб США ситуацию не комментирует.

Какие известные личности "засветились" в файлах Эпштейна?