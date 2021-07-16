Фальшивый текст, – американский дипломат раскритиковал статью Путина

Дипломат Джеймс Донеган раскритиковал одиозную статью Владимира Путина об Украине во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ. Он заметил, что разделяет осуждение этого "фальшивого и некорректного текста".

Исполняющий обязанности временно поверенного в делах США в ОБСЕ Джеймс Донеган заявил, что статья Путина – это выдумка. Она оскорбляет украинский народ.

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Я тоже прочитал статью президента Путина, на которую ссылается уважаемый представитель Украины. Она – как историческая выдумка, так и крайне оскорбительная для украинского народа,

– подчеркнул Донеган.

Позиция Украины во время Постоянного совета ОБСЕ

Постоянный представитель Украины при международных делегациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания рассказал странам-участницам о статье Путина. Он отметил, что она содержит фейковые нарративы об Украине.

Цимбалюк обратил внимание на циничную цитату Путина о том, что "настоящий суверенитет Украины возможен только в партнерстве с Россией"

Дипломат отметил, что Кремль разочарован Украиной. Она "не стремится к этому российскому так называемому партнерству после того, как Россия начала вооруженную атаку на Украину в 2014 году, в результате чего была временно оккупирована и осуществлена попытка аннексии части территории Украины".

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