Контроль за качеством и безопасностью продуктов, поставляемых в Вооруженные Силы Украины, для ДОТ – не просто одна из функций. Это ответ на запрос от военных и реальная борьба за стандарты. Поэтому мы решили подробно рассказать, как работает этот механизм и почему за первый квартал 2025 года удалось наложить штрафных санкций недобросовестным поставщикам уже более чем на 6 миллионов гривен только по одному пункту договора. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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С чего родилась идея проверять продукты именно на фальсификат

Первый подтвержденный случай поставки ВСУ продукции, состав которой не соответствовал заявленному на упаковке, был обнаружен еще летом 2024 года. Кроме отзыва партии этого продукта из воинских частей, мы официально сообщили Антимонопольный комитет о выявленном факте.

На сегодня АМКУ уже начал рассмотрение этого дела по признакам совершения нарушения, предусмотренного законом о защите от недобросовестной конкуренции. И тогда мы приняли для себя, что такой контроль нужно делать системно.

Чем спред отличается от масла (и почему это важно)

Когда мы начинали торги на закупку продуктов для ВСУ еще в апреле 2024-го, в контрактах было упоминание только о "некачественном товаре". Но со временем стало очевидно: одно – примятый томат, другое – полноценная фальсификация. Например, когда под видом "фермерского масла" поставляют продукт с добавлением растительных жиров.

Поэтому уже в контрактах на 2025 год мы четко разграничили понятия "некачественный" и "фальсифицированный" товар – в зависимости от того, было ли это сознательное действие с целью сэкономить или заработать.

Зачем проверять именно масло и сыр? Потому что это – топовые продукты для фальсификации. Причины разные: от экономии сырья до банального мошенничества. Проверки проводит Управление безопасности пищевых продуктов Минобороны. Образцы отбираются непосредственно из воинских частей – чтобы у поставщика не было шансов подготовить "идеальную партию" именно на проверку.

Модель простая: один контракт – два продукта (одно масло и один сыр) – одно исследование. Сначала выбирали воинские части разного объема потребления, а потом решили – принцип отбора должен быть единый и прозрачный для всех поставщиков.

Что обнаружили? Половина – фальсификат

На сегодня имеем 35 протоколов испытаний, из которых 19 уже подтверждают фальсификацию (по 6 образцам, которые отобраны, еще ждем результатов исследований). То есть почти каждый второй образец – с нарушением. Масло с примесями немолочных жиров – это не просто нарушение ДСТУ, это прямой вред для тех, кто рискует жизнью ежедневно.

Что делает ДОТ в таких случаях?

Штрафует поставщика.

Блокирует дальнейшую поставку партии.

Сообщает другим контрагентам о нарушении.

Запрещает к отгрузке продукцию этой торговой марки.

Мы уже сталкивались со случаями, когда недобросовестные компании пытались отгрузить отбракованную партию в другую воинскую часть. Сейчас это невозможно – система блокирует такие попытки.

Почему в одного производителя разные результаты

Интересное наблюдение: один и тот же производитель у разных поставщиков показывал разные результаты. У кого-то партия проходила тест, у кого-то – нет. Причина банальна – нехватка сырья, из-за чего часть партии просто разбавляли немолочными жирами. И такое случается чаще, чем хотелось бы.

Запрет фальсифицированных торговых марок – это навсегда? Нет. Текущими контрактами предусмотрена возможность возвращения их к отгрузке по потребностям Вооруженных Сил. Производитель и поставщик должны пройти определенную процедуру и предоставить четко определенный перечень подтверждающих документов по исправлению ситуации. Также во втором квартале планируются повторные испытания на ВЧ по тем производителям, которые первично получили отрицательные протоколы.

Армия – не место для подделок

Мы не останавливаемся на масле и сыре. Уже принято решение – расширить перечень товаров для проверок. Но поставщики узнают об этих позициях только после завершения первой волны исследований, чтобы избежать попыток подготовить "идеальные" образцы.

Параллельно работает отдел претензионно-исковой деятельности: каждый подтвержденный случай фальсификации – это 40 минимальных заработных плат штрафных санкций.

Военные потребляют те же продукты, что и все остальные граждане, но в значительно более сложных условиях. Поэтому качество и безопасность питания для них – вопрос не только стандартов, но и базового доверия к системе снабжения.

Наша задача – не искать виновных постфактум, а создать такие правила и контроль, которые с самого начала делают невозможным появление фальсифицированной продукции в армии.