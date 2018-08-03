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Фаны "Динамо" забросали поле во время матча с "Шахтером" туалетной бумагой

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Фаны "Динамо"
Фаны "Динамо" / 24 Канал

Во время матча "Динамо" против "Шахтера" на НСК "Олимпийский", фанаты киевлян забросали поле туалетной бумагой. Арбитру матча даже пришлось остановить из-за этого игру, чтобы убрать поле.

О соответствующем флешмобе в их исполнении фанаты сообщили заранее. Таким образом они выразили протест против противоречивых решений Федерации футбола Украины. Кроме того, они разместили и соответствующий баннер с надписью "Подотритесь своим регламентом".

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Видео момента бросания туалетной бумаги на поле во время матча "Динамо" – "Шахтер"

Кроме того, на трибунах также был размещен баннер с надписью "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Баннер на матче "Динамо" – "Шахтер" (фото: Максим Кицюк)

Читайте также: Покушение на активистку Гандзюк: полиция задержала подозреваемого в преступлении

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.

Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана, а также активистка согласилась сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании нападения на нее.

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Теги: Новости Украины Новости спорта Новости Киева Шахтер Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Динамо УПЛ
Источник: 24 Канал
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