Ситуация в Секторе Газа сейчас сложная. Конфликт Израиля с ХАМАС нанес ущерб населению и инфраструктуре.

В то же время отказ от перемирия может быть попыткой Израиля показать, что он может контролировать ситуацию. Об этом рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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"Они (последствия ударов Израиля по ХАМАС – 24 канал) очень серьезные и кровавые, поскольку они ударили полностью в жилые дома. Военным они не сделали ничего, ударили именно в инфраструктуру – это серьезный вред", – пояснил журналист.

Израиль мог спровоцировать конфликт

В то же время Мохаммад Фараджаллах считает, что именно Израиль начал эту эскалацию, ведь уже более 7 лет заморожены любые переговоры по урегулированию конфликта с палестинцами.

Другой вопрос эскалации – когда уже начали незаконные действия в отношении мусульманской святыни Аль-Акса. Израиль перешел черту. Небольшой регион "поднял" не только Палестину, но и весь мусульманский мир,

– сказал Фараджаллах.

Он пояснил, что сейчас Израиль пытается с одной стороны показать, что может контролировать ситуацию, а с другой – получить международную поддержку. Журналист добавил, что Израиль за последние 2 года достиг серьезных успехов именно с арабскими дипломатами, когда его признали 4 арабские страны:

ОАЭ;

Бахрейн;

Судан;

Марокко.

"Многие страны осуждали действия Израиля, поскольку понятно, что вопрос – на израильской стороне и именно она всегда отказывается от решения этого конфликта с палестинцами", – сказал Мохаммад Фараджаллах.

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