Возглавляет производство "Калибров": СБУ сообщила о подозрении участнику нападения России на Украину

29 апреля 2024, 17:31
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Источник:

СБУ

Правоохранители разоблачили одного из создателей воздушных ударов по Украине. Им оказался гендиректор российской компании "Исследовательское конструкторское бюро "Новатор".

По данным следствия, эта компания активно участвует в агрессии против Украины, ведь является одним из крупнейших поставщиков смертоносных “Калибров” для оккупантов.

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Приближенный к Кремлю

Так, подозрение получил гендиректор этой компании Фарид Абдрахманов, чиновник, который входит в близкое окружение высшего военно-политического руководства России.

В СБУ утверждают, что Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения на территорию нашего государства.

Для этого он организовал серийное производство и бесперебойные поставки ракетного вооружения для вражеской армии.

В дальнейшем россияне массово использовали "Калибры" для воздушных ударов по Украине. Оккупанты выпускали эти ракеты с подводных лодок и надводных кораблей Черноморского флота, атакуя объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Сейчас решается вопрос об объявлении подозреваемого в международный розыск.

СБУ разоблачила руководителя производства "Калибров" / Фото Офис генпрокурора

Руководил ограблением Чернобыльской АЭС

  • Несколько дней назад правоохранители сообщили о подозрении другому военному преступнику. Его подозревают в ограблении Чернобыльской АЭС во время оккупации. Речь идет о Николае Мулюкине.
  • Мулюкин работает заместителем генерального директора по безопасности АО "Ведущий проектно-исследовательский и научно-исследовательский институт промышленной технологии" Государственной компании "Росатом".
  • По данным следствия, генерал-майор приезжал на АЭС лично. Именно Мулюкин приказал демонтировать ценное оборудование и другое имущество, загрузить его в военную технику и вывезти на территорию Беларуси.
  • Следователи идентифицировали более 100 россиян, которые принимали участие в захвате и ограблении ЧАЭС.
  • В результате преступных действий россиян Чернобыльская АЭС понесла убытки на сумму более 1 миллиарда гривен.
  • Глава МВД Игорь Клименко отметил, что это первое подозрение должностному лицу России такого ранга.
  • Мулюкину грозит до 12 лет лишения свободы.

Автор: Анастасія Колеснікова