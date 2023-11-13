Хайповыми действиями приводит к трагедии, – Подоляк жестко раскритиковал Фарион

Языковед Ирина Фарион фактически "сдала" студента из временно оккупированного Крыма российской ФСБ. Он написал ей письмо со словами поддержки, а она выложила это в сеть и не скрыла его личные данные. К нему пришли оккупанты. Парня заставили извиняться на камеру.

Но с этим нужно заканчивать. Об этом 24 Каналу заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк, отметив, что есть обращение Уполномоченного ВР по правам человека, чтобы СБУ проверили на состав преступления действия Фарион.

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"Видим человека, который своими действиями хайповыми приводит к личной трагедии", – подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что на оккупированных территориях, в частности, в Крыму, работает агрессивная репрессивная машина России. Страна-агрессор депортирует людей, отправляет в лагеря, а кого-то "фильтрует" на месте.

Тем временем есть люди, которые далеки от того, что чувствуют украинцы на оккупированных территориях. И эти люди практически откровенно продолжают "отдавать" жителей временно оккупированных территорий врагу. Михаил Подоляк назвал правильным то, что омбудсмен обратился в СБУ.

Это не вопрос свободы слова. Это не вопрос политической дискуссии. Это вопрос соответствующих конкретных нарушений законодательства Украины, по меньшей мере. Кроме того, это вопрос аморальности,

– сказал советник главы Офиса Президента.

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