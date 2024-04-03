Ирина Фарион хотела восстановиться во "Львовской политехнике": что решил суд

Еще осенью прошлого года профессора кафедры украинского языка Ирину Фарион уволили из университета после того, как она попала в скандал. За изгнание из учебного заведения преподавательницы выступили сами студенты.

Более того, тогда СБУ открыла против Фарион уголовное производство. Экс-депутат не согласилась с увольнением и подала жалобу в суд.

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Фарион проиграла суд

Так, общественный деятель просила суд признать ее увольнение незаконныма восстановить в должности с выплатой компенсации в размере среднего заработка за весь период ее вынужденного прогула и судебных расходов, а также морального вреда.

Свою позицию Фарион объяснила тем, что ее выгнали из учебного заведения тогда, когда она находилась на больничном. Кроме того, женщина считает, что ее увольнение было недостаточно обоснованным и политически мотивированным.

Однако судья Галицкого районного суда не увидел ничего противозаконного в решении ректора Национального университета "Львовская политехника". Поэтому признал исковые требования необоснованными и такими, что удовлетворению не подлежат.

Напомним, что Фарион уволили на основании "совершения работником, который выполняет воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы". За изгнание преподавательницы выступили сами студенты после ее возмутительных заявлений в адрес русскоязычных военных.

Что наговорила Фарион