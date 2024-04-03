Ирина Фарион хотела восстановиться во "Львовской политехнике": что решил суд
Еще осенью прошлого года профессора кафедры украинского языка Ирину Фарион уволили из университета после того, как она попала в скандал. За изгнание из учебного заведения преподавательницы выступили сами студенты.
Более того, тогда СБУ открыла против Фарион уголовное производство. Экс-депутат не согласилась с увольнением и подала жалобу в суд.
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Фарион проиграла суд
Так, общественный деятель просила суд признать ее увольнение незаконныма восстановить в должности с выплатой компенсации в размере среднего заработка за весь период ее вынужденного прогула и судебных расходов, а также морального вреда.
Свою позицию Фарион объяснила тем, что ее выгнали из учебного заведения тогда, когда она находилась на больничном. Кроме того, женщина считает, что ее увольнение было недостаточно обоснованным и политически мотивированным.
Однако судья Галицкого районного суда не увидел ничего противозаконного в решении ректора Национального университета "Львовская политехника". Поэтому признал исковые требования необоснованными и такими, что удовлетворению не подлежат.
Напомним, что Фарион уволили на основании "совершения работником, который выполняет воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы". За изгнание преподавательницы выступили сами студенты после ее возмутительных заявлений в адрес русскоязычных военных.
Что наговорила Фарион
- Во время интервью с Яниной Соколовой Ирина Фарион заявила, что не может назвать военных, которые говорят на русском, украинцами. Она использовала в их адрес такие слова как "сброд", "биомусор", "падлюки", "с*ки". "Какого черта вы этого языка до сих пор не выучили? У вас что, с челюстью проблемы?", – возмущалась педагог.
- В обществе негативно восприняли такие выпады политика. В частности, ее раскритиковали и сами военнослужащие.
- Кроме того, преподавательница "подставила" студента-филолога из Крыма. Парень написал, что соглашается с ней в скандале. Фарион опубликовала в своем телеграмме скриншот почты, на котором видно имя и фамилию студента. Уже потом в сети появилось видео, на которых юноша находится в ФСБ.
- Поэтому вскоре СБУ открыла уголовное производство сразу по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам; оскорбление чести и достоинства военнослужащего, угрозы военнослужащему; нарушение тайны переписки, телефонных разговоров, телеграфической или другой корреспонденции, передаваемых средствами связи или через компьютер; нарушение неприкосновенности