"Все команды и приказы отдаются на украинском": в Сибирском батальоне резко ответили Фарион

Накануне филолог Ирина Фарион возмутила общественность. Сделала она это своим заявлением о русскоязычных военных. На это уже успели отреагировать в Сибирском батальоне.

В нем отмечают, что Ирина Фарион в публичной перепалке вспомнила о Сибирском батальоне. Так что в нем решили не смолчать и отреагировать на слова филолога.

Читайте также "Не могу назвать их украинцами": что известно о языковом скандале между Фарион и военными

Команды и приказы отдают на украинском языке

Несмотря на то, что в батальоне бойцы разговаривают на десяти разных языках, согласно Уставу ВСУ все команды и приказы отдаются на украинском языке. Именно это, наряду с уважением к украинскому народу, стимулирует нас к изучению украинского языка,

– отмечают в батальоне.

В нем отмечают, что каждый, кто с оружием в руках приступил к борьбе против Империи Зла, – часть благородного боевого братства.

Почему вспыхнул скандал

Собственно, Ирина Фарион была гостьей программы "Рандеву с Яниной Соколовой". Журналистка отметила, что некоторые военные бригады "Азов" и 3-й отдельной штурмовой бригады общаются на русском, в том числе в бою. На это языковед заявила, что "категорически не принимает" этого.

Я не могу назвать их украинцами, если они не говорят на украинском языке – пусть себя назовут "русскими". Почему они так ошалели? Они так великие патриоты. Покажи свой патриотизм – выучи язык Тараса Григорьевича Шевченко,

– сказала языковеда.

Слова Ирины Фарион возмутили как военных, так и общественность. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин отметил, что на деятельность языковеда должны обратить внимание правоохранители.

Позже уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился в полицию, Службу безопасности Украины и Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Омбудсмен отметил, что нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам карается согласно 161 статье Уголовного Кодекса Украины.