У ньому зазначають, що Ірина Фаріон у публічній перепалці згадала Сибірський батальйон. Тож, у ньому вирішили не змовчати та відреагувати на слова філологині.

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Команди і накази віддають українською мовою

Попри те, що в батальйоні бійці розмовляють десятьма різними мовами, згідно зі Статутом ЗСУ всі команди та накази віддаються українською мовою. Саме це, поряд із повагою до українського народу, стимулює нас до вивчення української мови,

– наголошують у батальйоні.

У ньому зазначають, що кожен, хто зі зброєю у руках став до боротьби проти Імперії Зла, – частина шляхетного бойового братства.

Чому спалахнув скандал

Власне, Ірина Фаріон була гостею програми "Рандеву з Яніною Соколовою". Журналістка зауважила, що деякі військові бригади "Азов" та 3-ї окремої штурмової бригади спілкуються російською, зокрема у бою. На це мовниця заявила, що "категорично не приймає" цього.

Я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "рускими". Чому вони такі очманілі? Вони такі великі патріоти. Покажи свій патріотизм – вивчи мову Тараса Григоровича Шевченка,

– сказала мовознавиця.

Слова Ірини Фаріон обурили як військових, так і громадськість. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін зауважив, що на діяльність мовознавиці мають звернути увагу правоохоронці.

Згодом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернувся до поліції, Служби безпеки України та Нацради з питань телебачення та радіомовлення.

Омбудсмен зазначив, що порушення рівноправності громадян у залежності від їхньої расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками карається згідно з 161 статтею Кримінального Кодексу України.