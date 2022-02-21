Фарс с признанием боевиков: как Совбез танцевал под дудку Путина

21 февраля состоялось экстренное заседание Совбеза России. Его члены попросили Путина признать ЛДНР, и впоследствии глава Кремля подписал соответствующий документ.

Какие позорные события предшествовали заседанию Совбеза? Чем нынешняя ситуация напоминает аннексию Крыма? Что заявляли подчиненные Путина? Читайте в материале сайта 24 канала.

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За несколько часов до встречи Путина и компании его пресс-секретарь Дмитрий Песков заговорщически говорил российским журналистам, что это "не очередное заседание", а тему и детали он "сообщит позже". Интрига – так себе. Было очевидно, что собирается Совбез из-за "украинского вопроса".

Что такое Совет Безопасности РФ? Это конституционный совещательный орган при президенте России, созданный 3 июня 1992 года. На сегодняшний день Совбез РФ возглавляют Владимир Путин (глава) и Дмитрий Медведев (замглавы).



Полномочия Совбеза: обеспечение условий для воплощения президентом РФ возможностей в сфере государственной безопасности;

формирование государственной политики в области государственной безопасности и контроль за ее воплощением;

прогнозирование, выявление, анализ и оценка угроз государственной безопасности, оценка военных угроз, разработка мер по их нивелированию. Это конституционный совещательный орган при президенте России, созданный 3 июня 1992 года. На сегодняшний день Совбез РФ возглавляют Владимир Путин (глава) и Дмитрий Медведев (замглавы).Полномочия Совбеза:

Для чего на самом деле существует Совбез России?

Многолетняя деятельность Совбеза свидетельствует, что это никакой не совещательный орган, где обсуждаются те или иные вопросы безопасности. Это, по сути, группа представителей российской власти, которые дружно "одобряют" предложения Владимира Путина – таким образом, рисуется картинка, что важные политические решения принимаются не единолично в Кремле, а будто коллегиально.

Крымская история

Как правило, в России перед всеми "судьбоносными" заседаниями (Совбеза, Думы, Правительства и т.д.) происходит истерический подогрев обстановки. В первую очередь – в информационном пространстве.

Вспомним хотя бы болезненный и памятный для Украины март 2014 года. Тогда россияне уже хозяйничали в Крыму, но в российских медиа происходило насилие об "угрозах для крымчан со стороны бандеровцев и фашистов". В Симферополе сняли дешевую постановку о "нападении боевиков с Майдана"…

1 марта 2014 года утром глава оккупационного режима Крыма Сергей Аксенов обратился к Путину с просьбой "о оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории АР Крым".

Дешевая постановка

Уже через несколько часов Путин направил в Совет Федерации Федерального Собрания РФ предложение о введении в Украину войск России "для устранения угроз жизни граждан РФ, соотечественников, личного состава военного контингента вооруженных сил РФ, который дислоцируется на территории Украины". Совет Федерации единогласно поддержал предложение Путина. И в тот же день российские подразделения отправились к границам Украины, а в Крыму они фактически получили сигнал действовать открыто.

Сейчас история очень похожа.

21 февраля утром российские медиа сообщили, что "украинский снаряд попал в пограничный пункт России и разрушил его". Впоследствии появилась информация, что "диверсионно-разведывательная группа ВСУ пробралась на территорию РФ", затем туда "для эвакуации диверсантов прибыли две БМП", произошло "боевое столкновение", в результате которого якобы "уничтожены 5 нарушителей границы и обе бронемашины".

ВСУ и секретарь СНБО Алексей Данилов опровергли эти "фронтовые" новости и назвали их фейком.

Даже без официальных заявлений украинской стороны видно, что "сенсации" россиян шиты белыми нитками. "Пограничным пунктом" оказался заброшенный в лесу сарай – на видео видно, что там все загромождено, но висит новенький флаг России. Почему так? Как вообще по "пункту" среди деревьев и кустарников можно попасть одним выстрелом из пушки и, главное, зачем его уничтожать? На эти вопросы российские фантазеры ответа не дают…

То же – с "нападением ДРГ и БМП". Случай неординарный, такого "серьезного ЧП" не было за всю историю соседства Украины и России. Но о произошедшем около 6 утра почему-то сообщили только после обеда. А фото и видео, на которых ничего не видно, кроме того, что горят за деревьями какие-то неизвестные бронемашины – вообще обнародовали только вечером... Хотя обычно Россия даже о мелких событиях на Донбассе или границе с Украиной сообщает оперативно.

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А перед самым началом Совбеза произошло еще одно знаковое событие – целиком по схеме, апробированной в Крыму. Появились видеообращения глав террористических "ДНР" и "ЛНР" – Дениса Пушилина и Леонида Пасечника – к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать их псевдореспублики.

Точнее, Россия заявила, что обращения предшествовали заседанию Совбеза. Но вполне возможно, что все было наоборот…

Шойгу "спалил контору" / Скриншот из архива 24 канала

Суета с фейками и слезные речи боевиков увенчались серьезным ляпом, который лишний раз подтвердил, что действия и заявления России – дешевая постановка.

Дело в том, что заседание Совбеза РФ, вероятно, началось не около 17:00 по московскому времени, когда его стали транслировать якобы вживую, а где-то на 5 часов раньше! То есть в эфир пошла запись. А "спалил контору" министр обороны России Сергей Шойгу – видеокамера зафиксировала, что во время заседания его часы показывают 12:47...

На Совбезе не советовались

"Утренне-вечернее" заседание Совбеза началось с долгой и бестолковой речи Путина. Он сообщил, что цель встречи – рассмотреть ситуацию на Донбассе и, в частности, вопрос признания ЛДНР. А потом спел старую песню – о "государственном перевороте" в Украине в 2014 году, о "желании народа Донбасса жить отдельно", из-за чего на них "напали каратели"… Путин, не краснея, заверил, что "Россия пытается все решить мирным путем", но Украина якобы "не выполняет минские соглашения"…

Дальше стали выступать придворные, вторившие своему хозяину. Разными словами, но дружно и эмоционально они клеймили Украину, США и Евросоюз и предлагали, чтобы Россия признала ЛДНР – то есть, чтобы Путин подписал такой указ.

Отличился неординарностью (или неосведомленностью) только директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Я поддерживаю предложение о вхождении "ДНР" и "ЛНР" в состав Российской Федерации,

– сказал разведчик, чем вызвал искреннее удивление Путина.

"А мы об этом не говорим", – поправил неподготовленного подчиненного глава Кремля.

Нарышкин спохватился, подумал и пролепетал: "Я поддерживаю предложение об их независимости".

Финал фарса

Путин подписывает документы о признании "ЛДНР" в присутствии Пушилина и Пасечника / Скриншот трансляции

Выслушав подчиненных Путин, помпезно объявил:

Решение о признании ЛДНР будет принято сегодня.

Впоследствии в СМИ просочилась информация, что в телефонных разговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем глава Кремля заявил, что все-таки признает "ЛДНР". Хотя те настойчиво просили главу Кремля не делать этого.

Именно поэтому Макрон – еще до официального заявления Путина – инициировал созыв срочного заседания Совбеза относительно ситуации между Украиной и Россией.

Также срочное заседание Совета национальной безопасности созвал Владимир Зеленский. Слова Путина о признании "ЛДНР" члены СНБО Украины услышали во время совместной встречи.

24 канал будет следить за развитием событий и оперативно информировать о самом важном.

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