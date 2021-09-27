На выборах в Германии определенную поддержку нашли партии, которые поддерживает Кремль. Говорится о ультраправой "AfD" ("Альтернатива для Германии") и социалистической "Die Linke" ("Левые").

Об этом в эфире программы "Между прочим" с Денисом Казанским и Дмитрием Гнапом заявил российский публицист Андрей Пионтковский. Он отметил, что все другие немецкие политсилы заранее исключили любую возможность сотрудничества с ними.

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"Эти две партии, одна – фашистская, другая – коммунистическая, их не только поддерживает, но и финансирует Кремль. Они обе неудачные", – отметил Пионтковский.



Результаты выборов в Германии 2021 / Скриншот с сайта Der Bundeswiehlleiter

По предварительным результатам выборов в Германии, "AfD" получила 10,3% голосов. А партия "Die Linke" – 4,9%.

У немцев сейчас вообще нет избирательного барьера, иначе "Die Linke" вообще бы не прошла в парламент. Андрей Пионтковский Российский публицист

Старый прием Сталина

В то же время примечательно то, что эти две политические партии нашли поддержку на восточных землях Германии, на некогда подконтрольной Советскому Союзу территории Германской Демократической Республики.

Это аналогия для Украины. Вся тактика Кремля по навязыванию Киеву легализации в украинском правовом поле ОРДЛО – это старый прием Иосифа Сталина, который в 1952 году предлагал канцлеру Германии ее объединить. Андрей Пионтковский Российский публицист

Ирония заключается в том, что прошло 30 лет с момента воссоединения Германии, а потомки людей, живших на подконтрольной СССР территории голосуют за партии, финансируемые Кремлем. По словам российского публициста, таким образом генетически закрепляется и передается тоталитарное зомбирование.

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