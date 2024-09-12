Расширят возможности на фронте: СМИ рассказали о ракетах из Ирана, которые получит Россия

Недавно появилась информация, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Одному из корреспондентов издания удалось узнать больше о новом вооружении, которое получил Кремль.

Источники издания в западных разведках сообщили, что Иран поставил России баллистические ракеты Fath-360. По их мнению, они смогут расширить возможности России на фронте.

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Что известно об иранских ракетах, которые получила Россия

В издании рассказали, что Fath-360 – баллистическая ракета ближнего радиуса действия, ее дальность атаки около 120 километров и полезная нагрузка около 150 килограммов. Западные источники отмечают, что они обладают высокой точностью.

По мнению источников издания, эти характеристики ракеты способны расширить возможности России на фронте.

Она дает России способность наносить больше высокоточных ударов. Мы оцениваем, что Россия будет использовать эти баллистические ракеты ближнего радиуса действия на линии фронта, что освободит российскую авиацию для ударов в более глубоком украинском тылу,

– заявил один из источников.

Там отметили, что активное использование иранских ракет можно будет увидеть "вероятно, не ранее, чем через две недели".