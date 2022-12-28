Не слишком большая скамейка запасных: кто из силовиков может быть "фаворитом" Путина

Позорные поражения российской армии заставили Владимира Путина пересмотреть отношение к своему окружению. Российский диктатор имеет ограниченный круг людей, на которых возлагает свои надежды.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, в целом сложно сказать, кто из российского силового блока ближе всего Путину.

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Как отметил Гудков, одним из тех, кому Владимир Путин больше всего доверяет, остается генерал Сергей Суровикин. Еще в начале октября глава Кремля назначил его командующим объединенными российскими силами, ведущими войну против Украины.

Суровикин, воюющий против украинского народа, ставит своих людей. Вполне возможно, что сейчас "подвиснет" Герасимов (начальник Генштаба ВС России – 24 канал),

– сказал оппозиционер.

"Борьба негодяев между собой"

По словам политика, то, что Валерий Герасимов теряет свои позиции, является следствием внутренней борьбы между российскими силовиками.

Их не жалко. Это внутривидовая борьба негодяев и военных преступников между собой,

– отметил Гудков.

Оппозиционный политик предположил, что следует ожидать новых кадровых перестановок в российском силовом блоке. Впрочем, кардинальные изменения вряд ли произойдут.

"У российского диктатора сейчас не особо меняются приоритеты. У Путина не очень большая лава запасных", – отметил Гудков.

Стрим Игоря Гаврищака и Геннадия Гудкова: смотрите полное видео

"Фавориты" Владимира Путина

По словам оппозиционера, кроме Суровикина, в кругу "фаворитов" Путина продолжает оставаться еще ряд людей:

секретарь Совбеза России Николай Патрушев;

директор ФСБ Александр Бортников. Впрочем, как отметил Гудков, в последнее время в Кремле все больше нарастает недовольство Федеральной службой безопасности;

владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин. По словам политика, Путин и дальше делает на него ставку.

Проблемы Кадырова

Как рассказал оппозиционер, частично теряет свои позиции в кругу приближенных к диктатору Рамзан Кадыров. Гудков отметил, что в последнее время глава Чечни исчез с информационного поля.

"Ходят слухи, что Кадыров голышом где-то бегал то ли под психотропными, то ли какими-то другими препаратами. То ли напился до такой степени", – сказал политик.

Путин, вероятно, поссорился с "личным банкиром"

Также, по словам Гудкова, в последнее время черная кошка пробежала между главой Кремля и братьями Ковальчуками.

"Не знаю, насколько все серьезно между Путиным и Ковальчуками, особенно Юрием Ковальчуком, ближайшим сподвижником диктатора", – сказал оппозиционер.

Кто такие братья Ковальчуки? Михаил и Юрий Ковальчуки – российские олигархи, которых считают одними из самых влиятельных людей в окружении главы Кремля. Младшего из братьев – Юрия – называют "личным банкиром" Путина и одним из самых ярых сторонников решения о нападении на Украину.

Гудков добавил, что в окружении Путина сохраняют свои места глава МИД России Сергей Лавров и президент государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин.

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