Фаза войны изменилась, – военный эксперт объяснил, с чем это связано

По состоянию на сегодняшний день контрнаступление Вооруженных Сил на Херсонщине замедлилось из-за дождей. Это говорит о том, что вместе с осенним сезоном началась новая фаза войны.

Впрочем, украинцам не нужно искать в этом какой-нибудь катастрофы и большого поражения. Такое мнение 24 каналу озвучил военный эксперт Петр Черник.

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Новая фаза войны уже началась

По его словам, даже несмотря на то, что Россия испытывает нехватку боеприпасов, война будет переходить в логическую артиллерийскую фазу. Кроме того, нашим военным еще предстоит "перемолоть" новомобилизованных российских военных.

Мы начали и зашли в фазу, которая называется "подтормаживание наших контрнаступательных действий в связи с погодными условиями". Это абсолютно логический военно-тактический вывод,

– констатировал Черник.

Как долго она продлится

Продолжительность этой фазы будет зависеть от того, какой будет зима. Так, если зима будет морозной и земля хорошо промерзнет, то боевые действия будут иметь тот же характер, что и сейчас до наступления периода дождей.

Если почва размокнет и будет вязкой, то тяжелая техника не сможет по ней двигаться. А двигаться по дорогам – это самоубийство,

– подчеркнул военный эксперт.

Черник рассказал, как долго продлится новая фаза войны: смотрите видео

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