Фонд борьбы с коррупцией Навального признали экстремистской организацией: политик отреагировал

Московский городской суд в среду, 9 мая, признал Фонд борьбы с коррупцией и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Они должны немедленно прекратить работу.

Кроме того, признали экстремистской организацией Фонд защиты прав граждан. Согласно решению суда, штабы Навального не могут организовывать акции.

Заметьте За оскорбление судьи: против Навального в России открыли уже третье дело

Что запретили организациям

Распространять любую информацию;

осуществлять финансовые операции;

участвовать в выборах;

организовывать акции.

Реакция Навального

На своей странице в инстаграм Навальный прокомментировал решение суда словами: "когда коррупция – основа государственной власти, борцы с коррупцией – экстремисты".

Политик отметил, что даже не хочет обсуждать посмешище, которое в России называют судом. Материалы дела были государственной тайной, а судебный процесс закрытым.

Кроме того, Навальный рассказал: его никто не пригласил на судебный процесс. Вроде бы Навальный к штабам Навального не имеет никакого отношения.

В то же время политик убежден, что его дело продолжит свою историю. Навальный подчеркнул, что основой всего являются не названия, бумаги или офисы. Его команда – это люди, которые объединяют тех, кто за честные суды и равенство перед законом для всех.

Таких – миллионы. Вы – такие. Пока вы есть, и мы никуда не исчезнем. Сейчас все поймем. Разберемся. Изменимся. Эволюционируем. Приспособимся. Но от своих целей и идей не отступим. Это наша страна,

– заявил Навальный.