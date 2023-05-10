ФБР уничтожило мощную российскую шпионскую программу, которую Москва использовала 20 лет

9 мая Министерство юстиции США объявило о завершении операции под кодовым названием MEDUSA. Она была ориентирована на разрушение глобальной одноранговой сети компьютеров.

Для разрушения сети использовали вредоносное программное обеспечение "Змей". Его правительство США связывает с подразделением 16-го Центра Федеральной службы безопасности России.

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Похищали документы 20 лет

Как отмечают в ведомстве, на протяжении почти 20 лет соответствующее подразделение ФСБ, которое в судебных документах фигурирует как "Турла", использовало версии вредоносного программного обеспечения "Змей". С их помощью похищали конфиденциальные документы из сотен компьютерных систем в не менее 50 странах. Системы принадлежали правительствам стран-членов НАТО, журналистам и другим объектам, в которых была заинтересована Россия.

После похищения документов, "Турла" распространяла их с помощью тайной сети компьютеров, скомпрометированной "Змеем", в Соединенных Штатах и всему миру.

Операция MEDUSA позволила отключить вредоносное программное обеспечение. Для этого был использован инструмент PERSEUS. Он издавал команды, заставлявшие "Змея" перезаписывать свои жизненно важные компоненты.

Министерство юстиции вместе с нашими международными партнерами ликвидировало глобальную сеть зараженных вредоносным программным обеспечением компьютеров, которую российское правительство использовало в течение почти двух десятилетий для ведения кибершпионажа, в том числе против наших союзников по НАТО,

– заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Запускали "Змея" каждый день из Рязани

Он добавил, что в стране продолжают укреплять коллективную оборону против усилий российского режима по дестабилизации. Они, отмечает генеральный прокурор, направлены на подрыв безопасности как Соединенных Штатов, так и союзников.

Помощник генерального прокурора Мэтью Г. Олсен из Отдела национальной безопасности Министерства юстиции отметил, что "сегодня пришел конец" ведению кибершпионажа против США и союзников с помощью "Змея". Он также добавил, что в ведомстве будут использоваться все возможные средства, чтобы бороться со злонамеренной киберактивностью России. Речь идет о нейтрализации вредоносного программного обеспечения, инновационном использовании юридических полномочий, сотрудничестве с международными союзниками и партнерами.

Судебные документы свидетельствуют о том, что правительство США следило за тем, как сотрудники ФСБ, назначенные в "Турле", ежедневно использовали "Змей". Делали они это из известного объекта ФСБ в Рязани.