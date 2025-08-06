Во время выполнения боевого задания на фронте погиб Федор Иващук. Он – бывший председатель Ульчского района.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление губернатора Хабаровского края Дмитрия Викторовича Демешина.

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Что россияне говорят о гибели Иващука?

Дмитрий Демешин рассказал, что Иващук принял решение сложить полномочия и пойти добровольцем на так называемую "специальную военную операцию" России в марте 2025 года. Ранее мужчина был председатель Ульчского района Хабаровского края.

Каждая потеря защитника родины для нас – боль, которая навсегда врезается в сердце. Особенно тяжело узнавать о гибели человека, с которым был знаком и вместе работал,

– сетует россиянин.

Он выразил соболезнования жене и детям погибшего, добавив, что тот якобы был настоящим патриотом.

К слову, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что с начала 2025 года Россия потеряла 267 460 военных на войне. "Каждый уничтоженный оккупант приближает справедливый мир для Украины", – подчеркнул он.