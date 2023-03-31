Есть легальные пути, – Вениславский о целесообразности ослабления условий выезда мужчин за границу

Не так давно украинцы были возмущены скандалом с комиком Андреем Щегелем, который, пользуясь ослаблением артистов, незаконно уехал из страны во время войны. После этого Минкульт ужесточил условия выезда мужчин творческих профессий за границу.

Однако во время войны есть легальные способы выезда из Украины. Об этом в эфире телемарафона сообщил нардеп от "Слуги народа", член комитета по обороне и представитель президента в парламенте Федор Вениславский.

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Будут ли ослаблять условия выезда

Мы с 24 февраля живем в состоянии полной мобилизации, поэтому ограничение свободы передвижения в условиях военного положения не является нарушением международных стандартов,

– заявил нардеп.

Пока нет изменений или смягчений в порядке пересечения государственной границы Украины военнообязанными мужчинами. Однако есть абсолютно легальные пути выезда за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Эти методы зафиксированы в системе "Путь". К категории мужчин, которые могут легально покинуть страну, в частности, относят лиц, имеющих на иждивении несовершеннолетних детей, инвалидов; имеют бронирование с места работы и т.д.

Вениславский добавил, что согласно данным Государственной пограничной службы, ежедневно из Украины легально выезжают около 7-8 тысяч мужчин призывного возраста.

Поэтому, отмечает нардеп, принятие закона о смягчении правил пересечения границы – это системный вопрос. Следует обращать внимание на обеспечение безопасности государства, выполнение мобилизационных задач и соблюдение прав человека.

Мобилизацию усиливать не будут